Vendimia Sunset 2026: Lucas Quiroga celebró una cosecha “intensa y de vinos excepcionales” en Bodegas Malma

Desde San Patricio del Chañar, la Vendimia Sunset 2026 volvió a consolidarse como uno de los eventos más destacados de la Patagonia. En el marco de la cobertura especial de Tardes de Primera por 24/7 Canal de Noticias, el enólogo de Bodegas Malma, Lucas Quiroga, compartió su balance de una temporada que definió como “larga, intensa y de vinos de gran calidad”.

“Ha llegado el cierre de una vendimia larga, extensa, pero linda e intensa, con vinos ricos, que es lo más importante”, destacó Quiroga durante la entrevista. El enólogo explicó que, tras la cosecha, comienza una etapa clave: el cuidado y la crianza de los vinos para su disfrute en el próximo año.

“Ahora hay que conservarlos, criarlos, para que el año que viene podamos brindar con estos vinos”, señaló, anticipando lo que será la próxima temporada.

Entre las variedades ya elaboradas, mencionó etiquetas como Chardonnay, Malbec, Pinot Noir y Merlot, que forman parte de la identidad productiva de la bodega neuquina.

La conducción del especial del programa de Prima Multimedios estuvo a cargo de Huguex Cabrera y Vanesa Cruciani, en una jornada marcada por el buen clima, el paisaje y el espíritu festivo.

Pasión que viene de origen

Lejos de definir su rol como un trabajo, Quiroga lo describe como una vocación de vida: “Es un orgullo más que un trabajo. Nací haciendo vino con mi familia, no sé hacer otra cosa”, expresó.

Originario de San Rafael, Mendoza, recordó sus inicios familiares elaborando vino artesanal: “Hacíamos 365 litros al año, uno por día… aunque no llegaban ni a medio año”, contó entre risas. Su camino lo llevó a especializarse en enología y, en 2003, llegó a la Patagonia, cuando comenzaba el desarrollo vitivinícola en San Patricio del Chañar, donde finalmente se radicó.

Neuquén, una región que se consolida

Quiroga destacó el crecimiento de la vitivinicultura neuquina, que pasó de ser una apuesta a una realidad consolidada: “Hoy ya se ve reflejado el esfuerzo de tanto tiempo. La estamos festejando porque es una actividad noble que hay que compartir”.

También subrayó el interés creciente del mercado: “El consumidor está más abierto a nuevas experiencias. Neuquén es una de ellas y está ganando protagonismo a nivel nacional y mundial”.

Uno de los puntos más importantes que remarcó fue el trabajo en condiciones adversas, especialmente por las heladas características de la región:

“Hay gente trabajando bajo cero para proteger cada uva. Es un esfuerzo enorme de todos: campo, bodega, inversión y comunicación”.

Vinos con identidad patagónica

Quiroga explicó las características de algunas variedades. Chardonnay: fresco, con acidez equilibrada y notas tropicales como ananá, banana y miel, con un leve paso por roble francés. Pinot Noir: con predominio de fruta roja, cereza y violetas, y uso de roble suave para preservar la frescura típica de la Patagonia. “Hay que tomar vino, como sea”

Con un mensaje distendido, el enólogo resumió el espíritu del evento: “No importa cómo, ni dónde: con copa, vaso, con amigos o sin amigos… hay que tomar vino y disfrutarlo”.

Una fiesta que combina vino, música y gastronomía

La Vendimia Sunset 2026 reunió a más de 1200 personas en el predio de Bodegas Malma, con una propuesta que incluyó música en vivo, DJs, gastronomía y vinos premium. Entre los shows destacados se presentarán Estelares, Emmanuel Horvilleur y Manu Martínez, además de artistas regionales.Vendimia Sunset reafirma así su lugar como un evento clave del calendario patagónico, donde el vino no solo se produce: se celebra, se comparte y se convierte en experiencia.

La entrevista al enólogo Lucas Quiroga