Bajo un cielo completamente despejado y con temperaturas agradables, este sábado se vive a pleno una nueva edición de la Vendimia Sunset en Bodegas Malma, en San Patricio del Chañar, uno de los eventos que ya se ganó su lugar en la región. Prima Multimedios a través de 24/7 Canal de Noticias realiza un programa especial de Tardes de Primera desde Bodegas Malma con la conducción de Huguex Cabrera y Vanesa Cruciani hasta las 18. A partir de esa hora seguirá Deja Vú y Lo Dimos Todo hasta las 20 con Manuel Madera, María José Martín, Narella Pizzuto y Antonella Foos.

Desde temprano, cientos de personas comenzaron a llegar al predio para disfrutar de una jornada que combina música en vivo, gastronomía y vinos en un entorno natural privilegiado. Con copas en mano y grupos de amigos distribuidos entre los espacios verdes, el ambiente refleja el espíritu relajado que caracteriza a este ciclo.

La propuesta musical es uno de los grandes atractivos de la tarde. Entre los shows más esperados se encuentra la presentación de Estelares, que subirá al escenario, además de la participación de Manu Martínez y Emmanuel Horvilleur, junto a artistas regionales que animan y DJs, Dario Arcas y DJ Abril.

Vanesa Cruciani y Huguex Cabrera conducen el programa especial de Prima Multimedios en la Vendimia Sunset de Bodegas Malma. ▫️

En paralelo, el patio gastronómico se mantiene en constante movimiento, con food trucks que ofrecen una amplia variedad de opciones: desde hamburguesas y pizzas hasta sushi, cocina de fuegos, empanadas y propuestas dulces. Todo acompañado por los vinos premium y reserva de la bodega, protagonistas indiscutidos del evento.

Otro de los aspectos destacados es la organización logística. Muchos asistentes optaron por el sistema de transporte dispuesto desde ciudades como Neuquén, Cipolletti y Centenario, lo que permite disfrutar sin preocupaciones. Además, el predio cuenta con puntos de hidratación y conectividad garantizada.

A medida que avanza la tarde, el flujo de público sigue creciendo y todo indica que esta edición volverá a ser un éxito. La Vendimia Sunset no solo ofrece espectáculos y sabores, sino también una experiencia que combina paisaje, música y encuentro social. Ana Viola, CEO de Bodegas Malma, señaló durante la entrevista en 24/7 Canal de Noticias que esperan la presencia de más de 1500 personas.

Las fotos del cierre de Vendimia en Bodegas Malma

Fotos: Anahí Cárdena