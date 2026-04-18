El otoño se hará sentir con más fuerza este sábado 18 de abril en la provincia del Neuquén, con un marcado contraste entre el este, donde predominará el tiempo seco y ventoso, y la zona cordillerana, que presentará condiciones más inestables con probabilidad de algunas lluvias.

En la ciudad de Neuquén y alrededores del Alto Valle se espera una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones de relevancia. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C de mínima y los 16 a 17°C de máxima. El principal protagonista será el viento del oeste, con ráfagas que podrían superar los 60 a 70 kilómetros por hora, lo que provocará un descenso en la sensación térmica, especialmente durante la mañana y hacia la noche.

Mayormente nublada: así estará la provincia de Neuquén este sábado 18 de abril

Cómo estará el tiempo este sábado en la parte centro de Neuquén

En el centro de la provincia, Zapala tendrá un día similar, aunque con mayor intensidad del viento debido a su ubicación geográfica. Se prevé cielo parcialmente nublado, temperaturas entre los 5°C y 14°C y ráfagas fuertes durante buena parte de la jornada.

Qué pasará con el tiempo este sábado en la norte de la provincia de Neuquén

Hacia el norte, en Chos Malal, las condiciones serán algo más benignas. El cielo se presentará entre algo nublado y despejado, con temperaturas que irán de los 8°C a los 18°C. Si bien también habrá viento, se espera que sea de menor intensidad en comparación con otras zonas, lo que permitirá una jornada más estable y templada.

El tiempo para este sábado en la zona cordillerana de Neuquén

Distinto será el panorama en la cordillera. En San Martín de los Andes se anticipa un día mayormente cubierto, con lluvias moderadas a lo largo de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 5°C y 11°C, acompañadas por viento fuerte del oeste.

Por su parte, Villa La Angostura también registrará condiciones inestables, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias intermitentes. Allí se esperan temperaturas más bajas, entre los 3°C y 12°C, en un contexto de clima frío y húmedo característico del otoño cordillerano.