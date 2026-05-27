Lo que comenzó como una simple operación bancaria terminó convirtiéndose en un verdadero calvario para una mujer de El Bolsón que intentó evitar recargos por consumos en dólares y terminó atrapada en un laberinto de débitos, impuestos e intereses que jamás debieron cobrarse. Ahora, la Justicia responsabilizó al Banco Galicia por el error y ordenó indemnizarla.

Según el fallo del Juzgado Multifueros de El Bolsón, la mujer había realizado consumos por más de 1.300 dólares con su tarjeta y decidió cancelar el resumen directamente en moneda estadounidense para evitar la pesificación y los impuestos vinculados a ese tipo de operaciones.

Para eso utilizó el sistema “stop debit”, una herramienta que impide el débito automático del resumen en pesos. La clienta pagó en dólares, activó la opción desde la aplicación y recibió una confirmación oficial que indicaba que la operación había sido realizada con éxito.

Sin embargo, días después descubrió que el banco igualmente había debitado el resumen convertido a pesos y además le había cargado impuestos asociados al dólar, intereses compensatorios, punitorios, IVA e impuesto de sellos. En definitiva, terminó pagando mucho más dinero del que correspondía pese a haber hecho correctamente el procedimiento.

Frente a esa situación comenzó una larga cadena de reclamos. Primero acudió a la sucursal bancaria, después envió correos electrónicos y finalmente remitió una carta documento. Pero, según describió la sentencia, quedó atrapada en un “infinito devenir de mensajes por mail” sin obtener respuestas concretas.

Además, uno de los puntos más delicados del expediente fue que el propio banco reconoció que “es normal que los sistemas tengan errores momentáneos”. Pese a esa admisión, nunca devolvió el dinero debitado ni corrigió la situación denunciada por la clienta.

Finalmente, la jueza dio por acreditado que el débito en pesos se ejecutó pese a que el pago en dólares y el “stop debit” ya habían sido realizados correctamente. Por ese motivo ordenó devolver el dinero cobrado indebidamente y además aplicó una multa civil por daño punitivo contra la entidad financiera.