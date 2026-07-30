Tras la última oferta del gobierno de Rolando Figueroa, y el anticipo de que hay un principio de acuerdo con el gremio ATE, que será seguramente avalado por las asambleas de ese gremio, queda una evidencia fuerte de que se produce un cambio, pues, por primera vez en varios años, se registra una recomposición salarial más allá de la inflación.

No solo se fija un salario mínimo (nadie cobrará, en el Estado, menos de 1.560.000 pesos), sino que se recompone por encima de las variaciones del IPC. Será 7 por ciento de aumento real en los salarios, en dos cuotas, de 4 y 3 por ciento. Esta propuesta ya recibió el visto bueno de los dirigentes de ATE, encabezados por Carlos Quintriqueo, y regirá hasta junio del año próximo, otra innovación en la paritaria, ya que se había acordado antes solo por seis meses.

Ahora, es de suponer que ATE aceptará formalmente, y lo seguirán en ese camino tanto UPCN como Viales, tal vez con alguna precisión en algún detalle, pero sin cambios en el tema fundamental del salario. También se anticipa que el gremio docente, ATEN, que tiene acuerdo hasta fin de este año, pedirá reabrir antes esa paritaria, con el propósito de sumar a los salarios docentes esa recomposición.

Así lo había anticipado su actual secretaria general, Fanny Mansilla, cuando comenzó la ronda de negociaciones con ATE, UPCN y Viales. “Si se otorga alguna mejora por sobre lo ya conseguido, exigiremos reabrir la paritaria”, dijo, entonces, Mansilla.

El gremio docente ATEN cumplirá con una adhesión activa al paro nacional decretado por CTERA para el lunes próximo. Incluso hará una movilización, que fue convocada para las 11 de ese día, en el monumento al general San Martín de la capital neuquina. En ese contexto, es posible que se formalice el pedido de reabrir negociaciones pese a lo ya firmado. Se verá qué responde el gobierno provincial.

Para las cuentas provinciales, se presentará un incremento en la masa salarial global equivalente a ese 7 por ciento en dos cuotas, aplicado a los ingresos básicos de los empleados estatales. Abonará el mensaje del “derrame” de los mayores recursos que tiene y tendrá Neuquén, a partir de la producción de Vaca Muerta: no solo refrendando lo que el gobierno ha dicho, sino también bloqueando cualquier mensaje en ese sentido (desde el reclamo) por parte de los sectores políticos representados en los mismos gremios del Estado.