Rolando Figueroa: "Vaca Muerta derrama en toda la Argentina, pero el crecimiento lo sostienen los neuquinos"

En una entrevista exclusiva con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el gobernador Rolando Figueroa brindó detalles sobre cómo se distribuyen los recursos que produce la formación no convencional y explicó cuál es el recorrido del dinero que genera la exportación de petróleo.

"Cuando se exporta petróleo, lo primero que cobra el Estado nacional son las retenciones. Después se descuentan los costos hasta llegar al valor en boca de pozo y recién sobre ese monto la provincia percibe las regalías, cuya tasa efectiva ronda el 10%", explicó.

Figueroa agregó que, una vez abonado el Impuesto a las Ganancias por parte de las empresas, el 42% de esa recaudación queda en el Estado nacional. Del resto, que se distribuye mediante el régimen de coparticipación, aseguró que Neuquén recibe apenas el 1,72%.

En ese contexto, el gobernador fue contundente al cuestionar el esquema vigente. "La ley de coparticipación viene castigando a Neuquén desde 1998", afirmó.

El mandatario explicó que la riqueza generada por la actividad hidrocarburífera no queda únicamente en la provincia, sino que se distribuye en todo el país. "El dinero generado por Vaca Muerta termina llegando a todas las provincias argentinas: Córdoba, Santa Fe, Formosa, Jujuy, Tierra del Fuego y muchas más", señaló.

"Nosotros arrancamos a partir de una roca que está a 3.000 metros de profundidad. No es que uno frota una lámpara y aparece la riqueza, ni que toda esa riqueza queda en Neuquén. Ese aporte fortalece la balanza comercial, contribuye a la estabilidad económica y ayuda a sostener el programa económico nacional", indicó Rolando Figueroa.

El impacto de Vaca Muerta en todo el país

Figueroa remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta no solo impulsa la producción de petróleo y gas, sino que también dinamiza otras economías regionales a través de la demanda de bienes y servicios.

"Vaca Muerta activa la industria metalmecánica, activa a Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Derrama en todo el país, pero la provisión de bienes y servicios públicos que demanda ese crecimiento la sostenemos los neuquinos", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que los recursos que percibe la provincia se destinan íntegramente a obras públicas. "Cada gobernador decide cómo utilizar esos recursos. Nosotros elegimos invertirlos para construir el Neuquén del futuro", expresó.

"El dinero generado por Vaca Muerta termina llegando a todas las provincias argentinas: Córdoba, Santa Fe, Formosa, Jujuy, Tierra del Fuego y muchas más", señaló el gobernador.

"Neuquén está poniendo de pie a la Argentina"

Durante la entrevista, Figueroa también destacó el impacto macroeconómico que tiene Vaca Muerta para el país y consideró que aún falta explicar mejor el alcance de ese aporte. "Todavía nos falta recorrer mucho camino para que la sociedad conozca el ABC de todo esto que estamos logrando. Hoy decimos que Neuquén se está poniendo de pie y tenemos claro que también está poniendo de pie a la Argentina", afirmó.

El gobernador sostuvo que la producción de hidrocarburos genera divisas, fortalece la balanza comercial y aporta sustentabilidad al programa económico nacional. "Nosotros arrancamos a partir de una roca que está a 3.000 metros de profundidad. No es que uno frota una lámpara y aparece la riqueza, ni que toda esa riqueza queda en Neuquén. Ese aporte fortalece la balanza comercial, contribuye a la estabilidad económica y ayuda a sostener el programa económico nacional", indicó.

Finalmente, destacó el desempeño económico de la provincia frente al contexto nacional. "Cuando uno mira el mapa de la Argentina con el impacto de las medidas económicas nacionales, hay lugares que están en rojo y otros en verde. Neuquén siempre aparece en verde, y ese verde derrama hacia todo el país. Algo debemos estar haciendo bien los neuquinos para que Neuquén esté siempre en verde", concluyó.