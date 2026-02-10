Río Negro se prepara para dar un salto histórico en materia energética. El Ejecutivo provincial avanza con el Proyecto Parque Eólico Cerro Policía 300 MW, considerado uno de los más ambiciosos de la región. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático convocó a la ciudadanía a una Audiencia Pública presencial, donde se pondrá sobre la mesa toda la información y se abrirá el juego a opiniones y aportes antes de la decisión final.

Hasta hoy, el complejo más grande de la Patagonia era el Parque Eólico Madryn, en Chubut, con 220 MW y energía suficiente para 330.000 hogares. Pero Cerro Policía promete más: 300 MW de potencia instalada, lo que lo convertiría en el nuevo referente regional. La comparación no es casual: Río Negro busca arrebatarle a Chubut el liderazgo en energías limpias.

El emprendimiento se levantará a unos 34 kilómetros al este del embalse de El Chocón, sobre el filo de la barda. Allí se instalarán al menos 50 aerogeneradores con torres de más de 100 metros de altura. Desde hace dos años se realizan mediciones para evaluar la calidad del viento, y los resultados confirman la viabilidad comercial. Según fuentes vinculadas a la empresa australiana Fortescue, proyectos de esta magnitud suelen requerir inversiones cercanas a los 400 millones de dólares.

Río Negro ya tiene experiencia en este terreno: el Parque Eólico Pomona, también operado por Genneia, cuenta con 113 MW distribuidos en 29 aerogeneradores. Pero Cerro Policía es otra liga. Con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2016 y ahora actualizado, el proyecto busca incorporar nuevas tecnologías y garantizar su conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El viento de Cerro Policía promete transformar la matriz energética y dejar atrás a Chubut como líder regional.

La generación estimada permitirá diversificar la matriz energética y reducir emisiones de gases de efecto invernadero frente a las fuentes térmicas. En un contexto global donde la transición energética es clave, Río Negro se posiciona como protagonista. La audiencia pública no será un mero trámite: será el espacio donde la comunidad pueda opinar sobre un proyecto que promete transformar el mapa energético de la Patagonia.

Río Negro quiere liderar la carrera por las energías renovables y dejar atrás a sus vecinos. Con cifras millonarias, tecnología de punta y un impacto ambiental positivo, el proyecto se perfila como uno de los más importantes de la historia patagónica.

Detalles de la Audiencia Pública

Fecha: 19 de marzo de 2026

Horario: 10 horas

Modalidad: Presencial

Lugar: Escuela N° 193 “José Sabino Rojas”

Localidad: Cerro Policía