El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 9 de junio la provincia de Neuquén tendrá condiciones meteorológicas variables, con cielo mayormente nublado, viento en aumento y lluvias en sectores cordilleranos.

Las condiciones más inestables se registrarán en San Martín de los Andes, donde las precipitaciones persistirán durante gran parte de la jornada. En tanto, Neuquén Capital, Zapala y Chos Malal presentarán nubosidad predominante y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 8° y los 16°, según la localidad.

Neuquén Capital tendrá una tarde más templada y viento en aumento

En Neuquén Capital, la jornada comenzará con cielo nublado y temperaturas cercanas a los 7°. La nubosidad persistirá durante la mañana y por la tarde se alcanzará una máxima de 16°, uno de los valores más altos previstos para la provincia.

El viento del noroeste aumentará su intensidad durante la tarde con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas cercanas a los 50 km/h. Hacia la noche se esperan lloviznas aisladas.

San Martín de los Andes concentrará las lluvias más importantes

La localidad cordillerana será el punto más inestable de la provincia durante el martes.

Según el pronóstico del SMN, las lluvias comenzarán por la mañana, continuarán durante la tarde y podrían intensificarse durante la noche, cuando se esperan precipitaciones de mayor intensidad.

La temperatura oscilará entre 1° y 8°, con viento predominante del oeste y ráfagas de hasta 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en Zapala y Chos Malal

En Zapala, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 3° y los 11°, mientras que el viento se fortalecerá durante la tarde.

Por su parte, Chos Malal registrará abundante nubosidad durante gran parte del día. La máxima alcanzará los 12° y hacia la noche podrían registrarse lloviznas aisladas.

El viento vuelve a ser protagonista en Neuquén

Durante las últimas semanas, el viento se convirtió en uno de los fenómenos más frecuentes en la provincia de Neuquén. En distintos pronósticos recientes del Servicio Meteorológico Nacional se registraron episodios con ráfagas superiores a los 60 y 70 km/h en varias localidades.

Para este martes no existen alertas meteorológicas vigentes para las ciudades analizadas, aunque las ráfagas previstas obligan a mantener precaución en rutas y actividades al aire libre.