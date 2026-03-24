Rige una alerta amarilla por vientos para esta noche de lunes en el Parque Nacional Lanín, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h.

Recuerdan que los Parques Nacionales son áreas agrestes, donde los procesos naturales (como la caída de ramas y árboles, el desprendimiento rocas en zonas de montaña y la generación de oleaje intenso en lagos) forman parte de la dinámica propia del ambiente.

Bajo condiciones de viento sostenido o ráfagas intensas, estos fenómenos pueden intensificarse. En este contexto, se recomienda evitar la realización de actividades al aire libre mientras se mantenga la alerta.

Precauciones a tomar

Para reducir situaciones de peligro, piden tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Informarse a través del Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y niveles de alerta: www.smn.gob.ar

Evitar actividades en zonas expuestas, especialmente en áreas boscosas, sectores de montaña, miradores y costas de lagos.

Circular con extrema precaución en rutas y caminos, particularmente en tramos con arbolado cercano o posible presencia de polvo en suspensión que reduzca la visibilidad.

No encender fuego bajo ninguna circunstancia. El viento incrementa significativamente la velocidad de propagación de incendios. La región se encuentra en emergencia ígnea.

Asegurar carpas, estructuras livianas y objetos sueltos que puedan desplazarse y provocar daños.

En zonas pobladas, verificar techos, chapas y elementos susceptibles de desprendimiento.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales y acatar las indicaciones de las autoridades.

Se recomienda no navegar mientras persistan las condiciones de viento. Antes de cualquier salida, consultar a Prefectura Naval Argentina al 106. Además solicitan a residentes y visitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales del Parque Nacional.