Para este primer viernes de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con abundante nubosidad, temperaturas bajas y escasas probabilidades de precipitaciones en gran parte de la provincia. En la zona cordillerana persistirá el ambiente invernal con mañanas muy frías.

Un viernes gris y fresco en la capital neuquina

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados. El viento será leve a moderado, predominando desde distintos sectores y sin ráfagas significativas. La probabilidad de lluvias es baja, por lo que no se prevén fenómenos relevantes durante el día.

Zapala tendrá una mañana fría y cielo variable

En el centro de la provincia, Zapala comenzará el día con temperaturas cercanas a los 2 grados y una tarde que podría alcanzar entre 12 y 14 grados. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto durante gran parte de la jornada. Las condiciones serán estables y sin precipitaciones importantes.

Chos Malal seguirá con temperaturas bajas en el norte neuquino

La región del Alto Neuquén tendrá una mañana fría, con mínimas cercanas a 1 grado. Durante la tarde los valores térmicos ascenderán hasta ubicarse alrededor de los 13 grados. El cielo permanecerá con abundante nubosidad, aunque sin señales de lluvias significativas.

Ambiente plenamente invernal en San Martín de los Andes

La localidad cordillerana vivirá una jornada típica de otoño avanzado e inicio del invierno. Se esperan temperaturas cercanas a cero grado durante la mañana y máximas moderadas por la tarde. El cielo permanecerá mayormente cubierto y no se descartan algunas precipitaciones débiles en zonas de montaña, aunque sin fenómenos intensos previstos.

Villa La Angostura, con frío persistente y nubosidad

En Villa La Angostura el viernes se presentará frío desde las primeras horas del día, con registros cercanos a los 0 grados y máximas bajas para la época. La nubosidad será abundante y el ambiente continuará húmedo, una característica habitual de la cordillera durante junio.

Fin de semana con tiempo estable y temperaturas moderadas

Las perspectivas para el fin de semana indican condiciones relativamente estables en los valles neuquinos, con predominio de nubosidad y temperaturas frescas. En la cordillera podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, aunque por el momento no se esperan eventos meteorológicos de relevancia.