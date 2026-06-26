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Invierno neuquino

Viernes con frío intenso al amanecer y una tarde más amable en gran parte de Neuquén

Este 26 de junio llegará con temperaturas bajo cero en varias localidades, cielo variable y condiciones estables. En la cordillera persistirá el ambiente frío y algunas lluvias aisladas. En los valles habrá una recuperación térmica durante la tarde.

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Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 25 de junio de 2026 a las 22:38
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Este 26 de junio comenzará con frío intenso y habrá un leve mejora en las temperaturas hacia la tarde - Foto: Facundo Rocha - Prima Multimedios

El último viernes de junio estará marcado por mañanas muy frías y heladas generalizadas en buena parte de la provincia de Neuquén. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan fenómenos significativos, aunque la nubosidad y algunas lluvias tendrán mayor presencia en la zona cordillerana. Las máximas se mantendrán moderadas y el viento no tendrá un protagonismo destacado.

Neuquén capital: helada al amanecer y una tarde agradable

La capital neuquina comenzará la jornada con temperaturas cercanas a los 0°C y sectores con heladas. El cielo se presentará parcialmente nublado y el viento soplará débil. Durante la tarde, la máxima rondará los 14°C, ofreciendo condiciones agradables para las actividades al aire libre.

Zapala: frío de invierno y amplitud térmica marcada

En la ciudad del centro de la provincia se espera una mañana con registros bajo cero y escarcha en sectores rurales. Con el correr de las horas, el cielo mostrará intervalos de sol y nubes, permitiendo que la temperatura alcance valores cercanos a los 11°C o 12°C.

Chos Malal: estabilidad y cielo con nubosidad variable

El norte neuquino tendrá una jornada estable, con ambiente frío durante las primeras horas y una mejora térmica por la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. Las temperaturas máximas podrían ubicarse cerca de los 13°C.

San Martín de los Andes: aire cordillerano y nubes persistentes

La localidad cordillerana mantendrá el ambiente invernal característico de la temporada. El viernes se presentará con cielo mayormente nublado, temperaturas bajas durante toda la jornada y máximas que difícilmente superarán los 8°C o 9°C. El viento será leve y no se esperan nevadas para el transcurso del día.

Villa La Angostura: una jornada fría entre montañas y lagos

Villa La Angostura tendrá condiciones similares a las de San Martín de los Andes, con abundante nubosidad y temperaturas frías. La mínima estará cerca de los 0°C, mientras que la máxima rondará los 7°C u 8°C. El tiempo estable permitirá disfrutar de las actividades turísticas, aunque con abrigo durante toda la jornada.

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