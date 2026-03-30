Se acerca el fin de semana largo de Semana Santa y, como la tradición católica lo establece, el Viernes Santo rige la prohibición de comer carnes rojas para quienes creen en la religión o siguen las reglas. Este año ese día cae el 4 de abril y existen distintas alternativas a la carne para disfrutar en el almuerzo familiar.

Durante el Viernes Santo, se conmemora las acciones que llevan a la crucifixión del Hijo de Dios, por lo tanto, para el Vaticano esta jornada es de penitencia.

En ese contexto, la carne roja representa el cuerpo de Cristo crucificado, por lo que no se come en los días santos por señal de respeto. También es una acción con la que se simboliza el sacrificio de Jesús, quien se marchó al desierto y estuvo 40 días y 40 noches sin comer.

En caso de querer respetar la tradición y buscar alguna otra opción, lo que más se suele consumir es el pescado. En esta época los precios suben y la demanda aumenta, además las pescaderías ofrecen promociones y comidas ya preparadas, todo a base de pescado.

Precios en Neuquén y Cipolletti

En Neuquén hay opciones tanto en pescaderías tradicionales como en los grandes hipermercados, pero también se puede cruzar el puente hacia la ciudad vecina Cipolletti para buscar otros precios o variedad.

En la pescadería Puerto Marisco, ubicada en la calle Facundo Quiroga 166, se ofrecen distintos productos, tanto pescados como rebozados, pollo y mariscos. Además cuentan con la particularidad que hacen reparto a domicilio sin costo adicional.

El filet de abadejo de 1kg tiene un valor de $26.040; el de lenguado importado $16.130; el de merluza sin espinas $13.000; gatuzo $14.800; trucha al peso $41.304 y salmón ahumado los 200g $16.430. En caso de buscar pescado entero, el besugo tiene un precio de $13.640, la corvina $11.260 y la trucha $28.280.

Además de esto venden hamburguesa de salmón, de trucha, atún rojo, salmón rosado premium y mariscos o rebozados.

En Neuquén también se pueden conseguir ofertas en los supemercados como Coto. Allí el filet de merluza sin espina tiene un precio de $9.600, el filet de gatuzo $11.992, el de pez gallo $10.792, el lenguado $20 mil y el salmón rosado $34 mil.

En ciudades cercanas como Cipolletti, cruzando el río, también hay una alta oferta de distintas pescaderías, como por ejemplo "Mi Pescadería", en Mengelle 1022.

Allí se vende el filet de merluza a $13 mil, el pez pollo $14 mil, el salmón rosado $50 mil y la trucha salmonada $35. En el caso de los mariscos, el mejillón tiene un valor de $26 mil, el langostino y camarón $35 mil, callo a $28 mil, berberecho $30 mil. También hay milanesas de pescado a $16 mil y hamburguesas a $13 mil. Las bandejas de mariscos, con cinco variedades, se ofrecen a $18 mil.

Qué tener en cuenta al comprar y cocinar pescado

Las consideraciones destacadas compartidas por el Senasa son: