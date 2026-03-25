A pocos días de Semana Santa, los vecinos de Neuquén ya comienzan a pensar en los huevos de Pascua. Mientras algunas familias optan por comprarlos en tiendas, otras eligen un camino más artesanal y, sobre todo, más familiar: armarlos en casa.

Cristian Rozas, trabajador del Cotillón Carioca, explicó cuánto cuesta preparar los huevos de Pascua de manera casera. “El chocolate puede variar entre 6 mil y 18 mil pesos según la marca. Los moldes van de los 700 pesos hasta 9.500 si son de silicona. También se puede comprar chocolate por bolsas o cajas, y combinar sabores”, detalló.

Es decir, crear huevos de pascua artesanales puedo costar entre 6700 y 27.500 pesos. Pero lo más interesante de la actividad es poder realizarlo en familia.

Cristian Rozas, del Cotillón Carioca.

Rozas reconoció que este año la venta arrancó un poco más lenta que en 2025, pero asegura que de a poco las familias se van animando. “Si comparás con un huevo comprado, lo que podés ponerle en casa es más económico. Tenés muchas más opciones: rellenarlos, agregar confeti de chocolate u otras golosinas. Además, podés adaptarlo al bolsillo de cada uno”, agregó.

El cotillón ofrece además productos complementarios como pastas para rellenar, confites y golosinas, fomentando la creatividad y el trabajo en familia. “Es una actividad muy familiar. A los nenes les gusta mucho más hacerlo que solo recibirlo. Y con la baja temperatura, la gente se va a animar aún más, porque es un momento que esperan y disfrutan en familia”, concluye Rozas.

¿Cuánto salen en los supermercados?

En Neuquén hay propuestas en hipermercados como La Anónima, Carrefour, Coto, La Cooperativa Obrera y Chango Más. En los establecimientos los tradicionales huevos, de menor tamaño, arrancan desde los 7 mil pesos. Si se busca algo de marca específica y un poco más grande, a partir de 100 grs, se consiguen entre $10 mil a $23 mil.

En el caso de los más conocidos, como el Huevo Kinder, el de Ferrero Rocher o el de Milka de tamaños más grandes, desde 200 gr, hay desde $20 mil hasta $28 mil, en el caso del Rocher de 225 gr. El kinder de 150gr este año está a $23 mil. El de Rocher de 365 gr tiene un valor de $42 mil. Hay huevos individuales o conejos de chocolate más pequeños, que tienen un valor entre $1000 a $10 mil, también se consiguen huevos de 70gr a ese último valor.