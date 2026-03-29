Damián Betular volvió a marcar presencia en la previa de Pascua con una propuesta que, como suele ocurrir, no pasó desapercibida. Esta vez, el foco estuvo puesto tanto en sus creaciones como en los valores que rápidamente generaron repercusión.

El chef presentó su nueva colección de huevos de chocolate con una lógica que se mantiene fiel a su estilo. No se trata de productos masivos ni tradicionales, sino de piezas trabajadas de forma artesanal, con ingredientes seleccionados y una estética cuidada.

Dentro de esa línea, aparece una primera opción más accesible en comparación con el resto de la colección. Se trata de un huevo pequeño, con un peso cercano a los 250 gramos, elaborado con chocolate con leche y detalles que suman textura y sabor.

Esa versión inicial tiene un valor de $40.000 y funciona como puerta de entrada a una propuesta que apunta claramente al segmento gourmet. Aun así, no resigna el concepto central que Damián Betular viene construyendo en cada lanzamiento.

En un nivel intermedio, la oferta se amplía con una alternativa más elaborada. El huevo mediano ronda los 600 gramos y presenta un relleno más complejo, con combinaciones que incluyen praliné de avellanas, chocolate y almendras.

En este caso, el precio asciende a $80.000 y suma un diferencial adicional en algunos formatos, con tarjetas que pueden canjearse por productos de mayor tamaño, lo que refuerza la idea de experiencia más allá del producto en sí.

El punto más alto de la colección está representado por la versión más grande. Con un peso cercano al kilo, este huevo alcanza los $150.000 y mantiene la misma línea de sabores, pero en una presentación pensada para compartir o regalar.

Más allá de las cifras, hay un elemento que se repite en cada creación de Damián Betular: el diseño. Las terminaciones, la estética y la identidad visual forman parte del concepto, en una propuesta que busca destacarse tanto por lo que se ve como por lo que se prueba.

Como suele ocurrir con cada lanzamiento del chef, el impacto no tardó en trasladarse a redes sociales. Los precios volvieron a instalar el debate sobre el valor de este tipo de productos y su lugar dentro de un mercado cada vez más segmentado.