Villa La Angostura volverá a vestirse de celeste y blanco para acompañar a la Selección Argentina en un nuevo desafío mundialista. La Subsecretaría de Deportes convocó a vecinos, vecinas y visitantes a reunirse este martes en el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata para seguir en pantalla gigante el partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo.

La transmisión comenzará a las 12 en un espacio especialmente acondicionado para que la comunidad pueda disfrutar del encuentro y compartir una jornada de aliento al seleccionado nacional. La iniciativa busca reunir a familias, grupos de amigos y turistas en un ambiente de celebración y acompañamiento al equipo argentino.

El Municipio convocó a asistir con camisetas y banderas para convertir el partido en una verdadera fiesta celeste y blanca.

Uno de los aspectos destacados de la jornada es que Villa La Angostura fue elegida como Punto de Aliento de la TV Pública, por lo que el entusiasmo de los hinchas locales formará parte de la cobertura nacional del evento. De esta manera, la ciudad tendrá la oportunidad de mostrar al país el fervor con el que vive cada presentación de la Selección.

Además de la transmisión del partido, habrá food trucks con diversas propuestas gastronómicas para que quienes asistan puedan disfrutar de la previa y del encuentro en un clima festivo. Desde el Municipio invitaron a concurrir con camisetas, banderas y todos los colores celeste y blanco para alentar al equipo nacional.