El Gobierno de Neuquén adjudicó las obras para la construcción de los nuevos edificios de la Escuela Primaria 361 y de la EPET 28 de Villa La Angostura, dos proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura educativa en la región de los Lagos del Sur.

La construcción de la Escuela Primaria 361 fue adjudicada por $5.135 millones y un plazo de ejecución de 15 meses. En tanto, la obra de la EPET 28 fue adjudicada por un monto de $15.358 millones y un plazo de ejecución de 22 meses.

Ambos establecimientos se construirán en un predio ubicado en la zona suroeste de Villa la Angostura, delimitado por las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, a pocos metros de la avenida Los Arrayanes, tramo urbano de la Ruta 40. Allí también funcionan instalaciones deportivas municipales, conformando un futuro Parque Polideportivo y Educativo integral.

La EPET 28 tendrá una superficie total de 4.471 metros cuadrados y contemplará aulas teóricas, talleres para prácticas educativas y un salón de usos múltiples con equipamiento deportivo, sobre una superficie cubierta de 1.120 metros cuadrados.

La institución técnica cuenta actualmente con una matrícula de 100 estudiantes y orientación Maestro Mayor de Obras. Desde julio de 2025 funciona en un espacio readecuado del antiguo hospital de Villa la Angostura, remodelado por el Ministerio de Educación.

El proyecto arquitectónico de la EPET contempla dos edificios con nueve aulas, laboratorios, biblioteca, SUM, talleres, espacios de gobierno y playones exteriores, uno de ellos semicubierto. La concreción del edificio propio permitirá responder al crecimiento de la matrícula y consolidar la oferta de educación técnica en la localidad.

En tanto, la Escuela 361 contará con más de 1.850 metros cuadrados cubiertos, desarrollados principalmente en una sola planta, con sala de máquinas en planta alta.

Actualmente la institución posee una matrícula de 76 estudiantes y desde su creación funcionó en espacios adaptados, entre ellos un Centro de Formación Profesional y la Planta de Campamento local.

El nuevo edificio incluirá siete aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito y salón de usos múltiples (SUM) destinado a actividades físicas y recreativas. También tendrá espacios administrativos y pedagógicos, cocina, depósito de alimentos y sanitarios diferenciados para estudiantes y docentes.

En el exterior se ejecutarán un playón multifunción, estacionamiento para personal y visitantes, veredas perimetrales y un sector destinado a ejercicios sobre calle El Michay.



