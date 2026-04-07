Neuquén continúa avanzando en el Plan de 3.000 cuadras de asfalto, y el barrio Villa Ceferino se acerca a la finalización de su intervención. Actualmente, trabajan en 30 cuadras, con un avance estimado del 70%, y según la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, la obra estará concluida en un plazo de entre 30 y 45 días.

En diálogo con La mañana es de la Primera por AM550, Bruno detalló que “se trabajó previo a la última etapa, con los servicios y la geografía propia del lugar. Hubo que trabajar mucho en eso. Luego el cordón cuneta ya está listo y comenzamos con la base de suelo y la carpeta asfáltica; ayer estábamos con carpeta. Entre 30 y 45 días ya nos vamos de Villa Ceferino y queda el sector completamente terminado”.

La funcionaria señaló que, dentro del marco del programa Orgullo Neuquino, las obras forman parte del ambicioso Plan de 3.000 cuadras de asfalto, que se ejecuta en toda la ciudad. Subrayó que los trabajos se realizan de manera simultánea: “No es que una obra termina para que otra comience. El plan de las cuadras sigue avanzando a la par de las obras troncales”.

Los barrios que tendrán asfalto próximamente

En este sentido, ante la pregunta de los oyentes de AM550, Bruno indicó que los próximos barrios a intervenir incluyen Hibepa y Cuenca XVI, y que ya se encuentran avanzados contratos en sectores de Cuenca XV, Círculo Policial y Confluencia, además de obras troncales de gran envergadura.

Respecto a las obras en Necochea y Avenida del Trabajador, la subsecretaria aclaró que “quedan algunos empalmes pendientes que los va a terminar la misma empresa contratada. Comienzan con la tarea de limpieza de obra, levantar obradores, correr acopio, etc. Se va a levantar el corte, pero hay un empalme pendiente. Lleva tapas de hormigón y metálicas que se colocan en cámaras que luego se usan para la limpieza”.

Estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura vial y de servicios, garantizando que los barrios de Neuquén cuenten con pavimento y redes bajo norma, en el marco de una planificación municipal integral que combina obras troncales con pavimentación barrial.

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