La tranquilidad de Villa Lago Meliquina, el paraíso oculto del a cordillera neuquina, se vio alterada por un incendio de gran magnitud que destruyó por completo una vivienda ubicada sobre calle 2, a unos 100 metros de la costa. A pesar de la violencia de las llamas, no se registraron personas heridas. En cambio, las pérdidas materiales fueron totales.

De acuerdo con la información preliminar, en el interior de la vivienda se encontraban dos personas que lograron evacuar el inmueble al advertir el inicio del fuego. Tras ponerse a resguardo, dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y desplegaron un amplio operativo para contener el avance de las llamas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas complicaron las tareas: las fuertes ráfagas de viento favorecieron la propagación del fuego y aceleraron el deterioro de la estructura.

El viento complicó el trabajo de los Bomberos Voluntarios en Villa Lago Meliquina

Los equipos de emergencia trabajaron durante varios minutos para evitar que el incendio se extendiera a sectores cercanos. No obstante, la intensidad del fuego provocó el colapso total de la vivienda, que había sido construida hacía menos de un año.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que la rápida expansión de las llamas impidió salvar la estructura. Una vez controlado el foco ígneo, comenzaron las tareas de enfriamiento y relevamiento de los daños.

El fuego consumió la vivienda en Villa Lago Meliquina y las pérdidas materiales fueron totales - Foto: La Montaña

Investigan qué originó el incendio

Mientras se evalúan las pérdidas materiales, los investigadores buscan determinar cómo se inició el fuego. Por el momento, no trascendieron hipótesis oficiales sobre el origen del siniestro y se aguardan las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Las actuaciones quedaron sujetas a las tareas técnicas que permitan reconstruir la secuencia del incendio y descartar cualquier otra situación vinculada al episodio.

Campaña solidaria para asistir a los damnificados

Tras conocerse la destrucción de la vivienda, vecinos de Villa Lago Meliquina comenzaron a organizar una colecta solidaria para colaborar con los afectados, quienes se habían instalado recientemente en la localidad.

La iniciativa apunta a reunir elementos de primera necesidad y acompañar a la familia mientras intenta recuperarse de las pérdidas ocasionadas por el incendio.