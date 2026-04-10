Avanza la obra clave que conecta la Ruta 40 con Villa Meliquina y mejora el corredor de los Siete Lagos

El gobierno provincial continúa con la ejecución de la obra sobre la Ruta Provincial N° 63, que conecta la Ruta Nacional 40 -en el corredor de los Siete Lagos- con Villa Lago Meliquina. Se trata de una intervención de 19 kilómetros que permitirá mejorar la conectividad en un corredor clave de la región. Actualmente, los trabajos alcanzan un avance acumulado estimado del 7,5%.

Desde el ministerio de Infraestructura y la dirección provincial de Vialidad informaron que las tareas se desarrollan en dos tramos: el primero desde el empalme con la Ruta Nacional 40 hasta los primeros 2.550 metros y el segundo desde el kilómetro 14.6 hasta el final de obra.

En ambos sectores se llevan adelante trabajos iniciales fundamentales para el desarrollo de la traza. Entre ellos, se destacan la limpieza del terreno y los ensanches de la base de asiento, necesarios para la adecuación del camino existente.

Asimismo, se ejecutan tareas de movimiento de suelos, que comprenden la construcción de terraplén, subrasante, subbase drenante y base anticongelante, fundamentales para la futura pavimentación.

La obra se ejecuta en dos frentes de trabajo desde el empalme con la Ruta Nacional 40.

En paralelo, se avanza con la construcción de alcantarillas tanto de caños como de hormigón, obras clave para garantizar el correcto escurrimiento del agua y la durabilidad de la infraestructura.

Estas intervenciones se enmarcan en el plan de infraestructura vial que impulsa la Provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad, la conectividad y el desarrollo de las distintas localidades neuquinas.

Se trata de una inversión histórica sin precedentes que se afronta con recursos propios y fondos aportados por organismos internacionales a partir del buen cumplimiento y el orden fiscal demostrado por la provincia.

Desde Vialidad Provincial se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución, debido a la presencia de maquinaria y personal trabajando sobre la calzada por lo que es fundamental respetar la señalización y disminuir la velocidad para garantizar la seguridad de todos.