Un hombre murió este viernes por la tarde tras ser embestido por un tren de cargas en la localidad rionegrina de Villa Regina. El tren se dirigía desde Bahía Blanca hacia Neuquén cuando ocurrió el trágico episodio. Investigan si trató de cruzar las vías y no lo logró.

Cómo fue el siniestro con el tren de cargas

El hecho se registró alrededor de las 19:05 frente al barrio El Sauce, a la altura del ingreso a la ciudad de Villa Regina por la calle Pioneros, uno de los accesos más transitados desde la Ruta Nacional 22.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima sería un hombre mayor de edad cuya identidad todavía no pudo ser establecida por las autoridades. La Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar.

El siniestro con el tren de carga donde murió un hombre mayor es cerca del barrio El Sauce de Villa Regina

¿Quiso cruzar las vías?

La investigación quedó a cargo de personal policial de la Comisaría 5ª de Villa Regina y del Gabinete de Criminalística, que trabajaban durante la noche en la recolección de pruebas y testimonios. Los investigadores intentan determinar en qué circunstancias ocurrió el accidente.

Una de las hipótesis apunta a que el hombre habría intentado cruzar delante de la formación, aunque tampoco se descarta que se encontrara sobre las vías al momento del impacto.

Vecinos de la zona alertaron rápidamente a las autoridades tras escuchar el paso del tren y advertir la situación. También intervino personal de Salud Pública.

Impacto en la circulación y preocupación vecinal

El sector donde ocurrió el hecho conecta distintos barrios reginenses con la Ruta Nacional 22 y suele registrar movimiento constante de vehículos y peatones, especialmente en horarios de salida laboral. En esta ocasión, el hecho tuvo lugar sobre el comienzo del fin de semana.

La circulación en el sector permaneció parcialmente afectada por las tareas de peritaje en el lugar.