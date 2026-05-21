La provincia de Neuquén buscará fortalecer su posicionamiento turístico a nivel nacional con una nueva agenda de promoción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que combinará destinos, gastronomía, vinos y experiencias regionales. Las actividades se desarrollarán entre el 27 y el 31 de mayo y estarán encabezadas por NeuquenTur junto a representantes del sector privado y referentes del turismo provincial.

La iniciativa apunta especialmente a consolidar la llegada de visitantes desde uno de los principales mercados emisivos del país, en un contexto donde las provincias patagónicas compiten cada vez más por atraer turismo durante todo el año, incluso fuera de las temporadas tradicionales.

Neuquén apuesta a mostrar toda su diversidad turística

El evento central será el segundo Workshop Neuquén en Buenos Aires, previsto para el jueves 28 de mayo en el Hotel Grand Brizzo Buenos Aires. Allí, operadores turísticos, agencias de viaje y prestadores neuquinos mantendrán reuniones comerciales con agencias y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada incluirá una activación de la marca “Todo esto es Neuquén”, desayunos institucionales y rondas de negocios enfocadas en fortalecer acuerdos comerciales y ampliar la llegada de turistas hacia distintos puntos de la provincia. Desde el gobierno provincial remarcaron que la estrategia busca integrar naturaleza, gastronomía, vinos y experiencias regionales para consolidar a Neuquén como uno de los destinos más competitivos de la Patagonia argentina.

La cordillera neuquina, protagonista de las presentaciones

Entre las regiones que tendrán fuerte presencia aparecen los destinos de Lagos del Sur, con promociones específicas de San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes y Villa Traful. También habrá exposiciones vinculadas al Alto Neuquén y la Región del Pehuén, con participación de Caviahue-Copahue, Villa Pehuenia-Moquehue y representantes de Hoteles del Neuquén.

La estrategia apunta especialmente a reforzar el turismo de nieve, naturaleza, pesca y bienestar, sectores clave para las economías regionales de la cordillera neuquina.

En localidades del interior provincial, la actividad turística representa una de las principales fuentes de empleo y movimiento económico, especialmente en temporadas bajas donde este tipo de campañas puede resultar determinante para sostener reservas y actividad comercial.

Vinos neuquinos y gastronomía regional buscan ganar mercados

Uno de los ejes más importantes de la agenda será la participación de Neuquén en Expo Vinos & Negocios 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria vitivinícola nacional.

La actividad se realizará el 27 y 28 de mayo en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero y contará con productores de vinos neuquinos, bodegas y representantes del sector gastronómico.

La presencia neuquina buscará reforzar el crecimiento que viene mostrando la industria vitivinícola provincial, especialmente en zonas productivas vinculadas a San Patricio del Chañar y otras áreas cercanas a Vaca Muerta, donde el desarrollo energético también impulsó inversiones en turismo y gastronomía.

Además, la propuesta permite posicionar productos regionales del Alto Valle y fortalecer el vínculo comercial con mercados estratégicos de consumo.

Turismo y economía regional: una apuesta clave para Neuquén y la Patagonia

La agenda promocional también incluirá una activación especial en Alcorta Shopping entre el 29 y el 31 de mayo, donde se difundirá la oferta turística, gastronómica y natural de la provincia ante miles de potenciales visitantes.

Desde el ministerio provincial destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de promoción turística articulada entre el sector público y privado.

La apuesta tiene impacto directo no sólo en Neuquén capital, sino también en ciudades y corredores turísticos de Río Negro, Bariloche, Cipolletti, Valle Medio y el Alto Valle, regiones donde el turismo patagónico funciona de manera integrada y genera movimiento económico compartido.

En ese escenario, el fortalecimiento de la conectividad, la gastronomía regional y el enoturismo aparecen como herramientas cada vez más importantes para atraer visitantes durante todo el año y sostener el empleo en las economías regionales.