En la 20ª edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, los vinos de la región tendrán un espacio destacado a través de una globa especialmente diseñada para ofrecer experiencias sensoriales únicas. Ubicada dentro del predio del evento en Villa Pehuenia-Moquehue, esta propuesta reunirá a más de una docena de bodegas de Neuquén y Río Negro.

El espacio, cerrado y calefaccionado, permitirá al público recorrer la diversidad de la producción vitivinícola patagónica, desde etiquetas consolidadas hasta proyectos emergentes. Entre las particularidades de esta edición, se destaca la incorporación de nuevas bodegas, muchas de ellas de perfil artesanal, que se suman por primera vez al evento para mostrar la evolución y expansión del mapa vitivinícola regional.

La propuesta no se limitará a la degustación, sino que también incorporará una experiencia de maridaje con quesos, integrando a productores locales y de Chile. Esta combinación busca potenciar los sabores del territorio a partir del trabajo conjunto entre elaboradores, cocineros y especialistas, generando un espacio dinámico de intercambio con el público.

Además, la globa contará con una pequeña cocina donde se desarrollarán intervenciones gastronómicas en vivo, sumando valor a la experiencia. La interacción directa con productores y chefs permitirá conocer en profundidad los procesos, historias y particularidades de cada producto, fortaleciendo el vínculo entre productores y el público de la Fiesta.

La iniciativa se integra a una agenda más amplia que incluye espectáculos en vivo, clases magistrales y espacios para toda la familia, en un entorno natural que potencia cada experiencia.