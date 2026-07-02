Viví la experiencia de nieve sin salir de esta capital: la propuesta gratuita de Neuquén para este invierno

La temporada de invierno ya comenzó a desplegarse en Neuquén y, para quienes todavía no planificaron una escapada a la cordillera, una nueva propuesta permitirá acercarse al universo de la nieve sin salir de la capital provincial. NeuquenTur desarrollará durante todos los fines de semana de julio una serie de activaciones promocionales en el Alto Comahue Shopping, con el objetivo de acercar a residentes y visitantes las principales experiencias turísticas que ofrece la provincia durante la temporada invernal. La iniciativa estará disponible los viernes, sábados y domingos, de 14 a 20, con acceso libre y gratuito.

Una experiencia para disfrutar en familia

Entre los principales atractivos se destaca un espacio especialmente ambientado para recrear los paisajes invernales de Neuquén. Los visitantes podrán fotografiarse en una aerosilla instalada sobre un escenario nevado que evoca la atmósfera de los centros de esquí de la provincia.

Además, en fechas seleccionadas se sumará una gran esfera transparente que simula una bola de nieve gigante, una propuesta pensada para que los más chicos jueguen, se diviertan y se lleven un recuerdo diferente de las vacaciones de invierno.

La experiencia también incluirá juegos interactivos, actividades recreativas, fotografías temáticas y entrega de merchandising institucional.

La iniciativa estará disponible los viernes, sábados y domingos de julio, de 14 a 20, con entrada libre y gratuita - Foto: Neuquén Informa

Información turística para planificar las mejores escapadas

Uno de los ejes centrales de la propuesta será brindar información actualizada sobre los principales destinos turísticos neuquinos, incluyendo opciones para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Los visitantes podrán conocer detalles sobre centros de esquí, propuestas gastronómicas, circuitos de naturaleza, actividades recreativas y experiencias vinculadas a la nieve que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

Entre los destinos más buscados para esta época del año aparecen San Martín de los Andes, Villa La Angostura y otros puntos cordilleranos que combinan paisajes nevados, gastronomía regional y actividades para toda la familia.

NeuquenTur realizará una serie de actividades promocionales en el Alto Comahue Shopping durante todos los fines de semana de julio - Foto: Neuquén Informa

Neuquén busca consolidarse como destino de invierno

La acción forma parte de una estrategia de promoción de cercanía que apunta a fortalecer el posicionamiento de Neuquén como uno de los destinos de invierno más importantes de Argentina.

A través de estas experiencias, la provincia busca inspirar a potenciales viajeros y mostrar la diversidad de propuestas que ofrece durante la temporada, desde deportes de nieve y actividades al aire libre hasta gastronomía regional, bienestar y escapadas de montaña.

Con acceso gratuito y una ubicación estratégica en uno de los principales centros comerciales de la ciudad, la experiencia promete convertirse en una de las atracciones destacadas de las vacaciones de invierno en Neuquén capital. Y, por qué no, el punto de partida a una escapada a la cordillera.