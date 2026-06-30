La provincia de Neuquén llega al inicio de la temporada de invierno 2026 con indicadores positivos de actividad turística, una mayor llegada de visitantes y expectativas renovadas en localidades que encuentran en la nieve una fuente clave de empleo, arraigo y desarrollo social. Detrás de los números, miles de familias neuquinas se preparan para vivir uno de los momentos más importantes del año.

El invierno que moviliza a las comunidades

Cada vez que la nieve cubre la cordillera neuquina, no sólo se ponen en marcha los centros de esquí y los complejos turísticos. También comienza una temporada decisiva para trabajadores, emprendedores, comerciantes, transportistas y guías. Familias enteras que encuentran en el turismo una oportunidad para sostener sus economías y proyectar su futuro.

Según datos difundidos por el gobierno provincial, Neuquén llega a la nueva temporada de nieve con un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes. En la capital de la provincia, por ejemplo, se registró un aumento del 27,6% en la cantidad de viajeros respecto del mismo período del año anterior, reflejando una tendencia positiva para toda la actividad turística.

Mucho más que vacaciones: empleo, arraigo y desarrollo

En localidades cordilleranas como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue - Copahue y Aluminé, el invierno representa mucho más que una temporada alta.

La actividad turística permite la generación de empleo temporal y permanente, impulsa pequeños emprendimientos familiares y fortalece servicios que permanecen activos durante todo el año. Para muchos jóvenes, además, significa la posibilidad de capacitarse como guías, instructores o prestadores turísticos sin necesidad de migrar hacia otras ciudades en busca de oportunidades laborales.

Inclusión y acceso a nuevas experiencias

La temporada 2026 también incorpora propuestas orientadas a ampliar el acceso al turismo y diversificar las experiencias invernales. Desde las actividades recreativas en Primeros Pinos hasta los programas especiales de Termas Nieve en Copahue, la provincia busca generar opciones para distintos públicos, incluyendo residentes neuquinos que cuentan con beneficios y promociones específicas.

Estas iniciativas contribuyen a democratizar el acceso a actividades que históricamente estuvieron asociadas a sectores con mayor poder adquisitivo, favoreciendo una participación más amplia de las familias de la región.

Los desafíos de una temporada que depende del clima

El optimismo por el crecimiento turístico convive con desafíos cada vez más visibles. Las condiciones climáticas, la conectividad, la infraestructura y la necesidad de servicios de calidad son factores determinantes para sostener la actividad.

Las recientes alertas por nevadas intensas y fuertes vientos recuerdan que la temporada invernal exige coordinación entre organismos públicos, prestadores y comunidades para garantizar seguridad y accesibilidad a residentes y visitantes. En este sentido, los operativos realizados por la Policía del Neuquén y el SIEN cobran especial relevancia.

Fortalecimiento de la identidad neuquina

La temporada de nieve se ha convertido en uno de los fenómenos sociales y económicos más importantes de la provincia de Neuquén. No sólo atrae turistas de distintas provincias y países, sino que también fortalece el sentido de pertenencia de quienes viven en la región.

Mientras los centros turísticos ultiman detalles para recibir visitantes, miles de neuquinos se preparan para una nueva etapa de trabajo, encuentro y crecimiento. En una provincia donde la Cordillera forma parte de la vida cotidiana, la nieve vuelve a convertirse en una oportunidad para construir desarrollo con identidad local.