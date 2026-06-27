El volcán Nevados de Chillán emitió un nuevo pulso de cenizas: qué dijeron las autoridades chilenas

El volcán Nevados de Chillán registró un pulso de emisión de cenizas que alcanzó una altura aproximada de 240 metros sobre el centro de emisión. El fenómeno tuvo una duración de pocos minutos y la columna fue visible desde distintos sectores cercanos al macizo, sin que se reportaran inconvenientes asociados al evento.

La actividad se produjo este viernes dentro de los parámetros previstos para el nivel de alerta técnica amarilla que rige actualmente sobre el complejo volcánico. Las autoridades chilenas indicaron que este tipo de manifestaciones forma parte del comportamiento habitual del volcán y que tanto la altura de la columna como su corta duración no modifican el escenario de riesgo vigente.

El monitoreo permanente del complejo continúa sin registrar variaciones que justifiquen un cambio en el nivel de alerta. Los organismos especializados señalaron que las emisiones superficiales son esperables en esta etapa de actividad e insistieron en la importancia de que la población consulte únicamente la información difundida por los canales oficiales ante cualquier novedad.

Si bien el Nevados de Chillán se encuentra íntegramente en territorio chileno, su actividad es seguida de cerca también desde la provincia del Neuquén debido a la cercanía con el norte neuquino.

Las localidades de Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco se encuentran entre las poblaciones argentinas ubicadas a menor distancia del complejo volcánico, por lo que cualquier variación en su comportamiento es monitoreada de manera permanente.

El seguimiento conjunto que realizan los organismos especializados de Chile y Argentina permite evaluar de forma constante la evolución del macizo y emitir alertas en caso de ser necesario. Mientras tanto, el complejo volcánico permanece bajo vigilancia continua y sin cambios en las condiciones de seguridad para las poblaciones cercanas.