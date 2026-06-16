El 16 de junio de 1982 nevó abundantemente en la capital neuquina, a tal punto que el fenómeno se conoció como “la nevada del siglo”; y mucha gente se pregunta si alguna vez podrá repetirse una precipitación nívea de esa magnitud, cuando en las zonas más altas de la ciudad se acumuló más de medio metro de nieve, y se pudo practicar el descenso en esquíes desde la plaza de las banderas de la avenida Argentina.

Hubo otras nevadas después de aquella fecha. La más reciente, fue también en junio, en 2020, hace ya seis años. No alcanzó la magnitud de aquella de 1982, pero la ciudad se pintó de blanco durante unas horas.

De acuerdo con los especialistas en clima, será muy difícil que se repita la “nevada del siglo (20)” en este siglo 21. Se enumeran al respecto los factores que tornarían prácticamente imposible esa posibilidad.

Un factor a tener en cuenta es el tremendo crecimiento de la ciudad. Este hecho, absolutamente notorio, forma lo que se conoce como “Isla de calor urbano”. El asfalto, el hormigón, los vehículos y las calefacciones retienen el calor, elevando la temperatura, por lo que los copos de nieve se derriten antes de tocar el suelo.

Además, juega el cambio climático, pues la tendencia global muestra un aumento paulatino en las temperaturas mínimas invernales de la región, disminuyendo la frecuencia de las olas de frío polar extremo indispensables para generar este tipo de fenómenos.

La tormenta del 16 de junio de 1982, o "Nevada del Siglo", acumuló unos 51 centímetros de nieve en solo 48 horas. La estimación climático-estadística es que tal evento debería darse solo en períodos de 50 o 100 años, para una zona de clima semiárido de estepa, como le corresponde a la capital neuquina.

Así, podrá nevar, en este invierno o los próximos, pero muy raramente se repetirá la magnitud de aquellos tiempos, cuando, a dos días del fin de la guerra de Malvinas, los chicos y grandes neuquinos practicaron esquí, snowboard, o simplemente “culopatín”, en las calles capitalinas, y pudieron armar muñecos con la nieve sin viajar a la cordillera.