Este sábado la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y Moquehue debió intervenir en un rescate, ya que una camioneta se había salido del camino en medio de una intensa nevada y neblina densa.

El llamado de emergencia se recibió durante la tarde del 13 de junio y movilizó a una dotación de la Central Nº 20 "Héroes de Malvinas", que acudió al lugar con el móvil de Apoyo y Rescate. Personal de Defensa Civil Municipal fue el encargado de trasladar hasta el sector a los propietarios del vehículo, dos adultos mayores turistas alojados en una hostería de la localidad.

Al arribar, los rescatistas comprobaron que la camioneta había perdido la traza del camino y descendido algunos metros hacia un arroyo, aunque sin llegar a volcar.

Luego también intervino personal de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, que colaboró en las tareas de asistencia y seguridad del operativo.

Debido a las características del terreno y a las complicaciones generadas por la nieve, los equipos de emergencia trabajaron con herramientas manuales, lingas y palas, además del malacate eléctrico del móvil de rescate. También fue necesario implementar distintas técnicas de anclaje e izamiento para retirar el vehículo de manera segura.

Tras varias horas, el operativo finalizó alrededor de las 19.50 y destacaron que no hubo personas heridas ni daños, tanto entre los ocupantes como en el personal.

Según relataron los propios turistas a los rescatistas, el conductor perdió la referencia del camino debido a la baja visibilidad y las condiciones climáticas adversas que afectaban la zona.