Personal de la División de Delitos Ambientales junto a la Dirección Provincial de Fauna detectaron una presunta infracción a la Ley Nacional de Fauna. Junto con la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales llevaron adelante un importante procedimiento que permitió desarticular una actividad ilegal vinculada a la caza de especies protegidas.

La causa inició el 13 de diciembre a partir de una denuncia recibida por la Dirección Provincial de Fauna, en la que se alertaba sobre una persona que estaría cazando animales de la fauna silvestre, entre ellos especies protegidas.

Tras diversas tareas de investigación, la policía logró detectar el domicilio del sospechoso, solicitando de manera inmediata una orden de allanamiento, la cual fue otorgada por el magistrado interviniente.

En horas de esta mañana, efectivos de la División Delitos Ambientales, junto a personal de la División Robos y Hurtos, ingresaron al inmueble donde se concretó un amplio secuestro de elementos vinculados a la causa.

Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo escopeta calibre 16, municiones de distintos calibres, una mira telescópica con su calibrador, un cargador calibre 22 y diversos elementos utilizados para la actividad ilegal.

Asimismo, se hallaron animales de fauna silvestre faenados, entre ellos piche, truchas, carpa, astas de ciervo, partes de jabalí, dos choiques, un huevo de choique entero, además de redes de pesca.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el rescate de un animal armadillo tipo peludo con vida, que se encontraba dentro de un tambor. También se procedió al secuestro de un teléfono celular perteneciente a la persona investigada.

En el marco del operativo, se realizó además una requisa vehicular sobre una camioneta, donde se secuestró un par de binoculares. Como resultado del procedimiento, la persona investigada fue demorada e imputada por presunta infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna y por tenencia ilegal de arma de fuego.