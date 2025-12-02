Con mucho dolor e indignación, la Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca informó que en el día de hoy encontraron un ejemplar de choique adulto atropellado sobre la Ruta Provincial 46.

Detallaron que fue hallado por personal de Conservación y Guardaparques, quienes encontraron a este ejemplar (Rhea pennata) muerto sobre la calzada, en horas de la mañana.

Indicaron que el atropellamiento es una de las principales causas de mortalidad no natural para la fauna, superando incluso a la caza furtiva en algunas áreas. Esto afecta a todo tipo de animales, incluyendo especies en estado vulnerable o amenazado y en peligro de extinción.

Además de que fragmenta el hábitat y aísla poblaciones, dificultando su movimiento, reproducción y acceso a recursos.

"Una vez más apelamos a que los conductores respeten las velocidades máximas dentro de las áreas protegidas y atiendan las indicaciones", volvieron a recordar desde Laguna Blanca. Por esto se advierte que, dentro de las áreas protegidas, el límite de velocidad máxima para circular es de 60km.

