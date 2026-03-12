Los vuelos entre Neuquén y Santiago de Chile despiertan interés en territorio trasandino: cuándo estarán activos y cuánto costarán

Más de 1.000 personas visitaron el stand de promoción de Neuquén en el centro comercial Parque Arauco de Santiago de Chile, en el ámbito de una acción destinada a difundir la oferta turística provincial y el nuevo vuelo directo que conecta la capital chilena con la ciudad de Neuquén.



La propuesta fue realizada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales a través de NeuquenTur y se desarrolló durante tres jornadas con una amplia participación del público. En total, más de 600 personas se inscribieron en el sorteo organizado junto a la aerolínea LATAM, cuyo premio fue un pasaje ida y vuelta entre Santiago y Neuquén. El ganador fue anunciado el domingo al cierre de la actividad.



La iniciativa despertó un marcado interés entre el público chileno, que se mostró sorprendido por la posibilidad de viajar de manera directa entre ambas ciudades. Muchos visitantes manifestaron entusiasmo por conocer Neuquén y sus atractivos naturales, gastronómicos y culturales, destacando la facilidad que ofrece la nueva ruta aérea para planificar escapadas de corta o media estadía hacia la Patagonia.



El stand también recibió consultas de argentinos que residen en Chile y que se mostraron interesados en utilizar el vuelo para visitar a familiares en la Provincia, así como de ciudadanos chilenos con vínculos en Neuquén.



Entre los productos turísticos que despertaron mayor interés se destacó la Ruta del Vino, especialmente las bodegas ubicadas en San Patricio del Chañar. También generaron consultas las propuestas vinculadas a la paleontología, uno de los principales atractivos de la Provincia, y la oferta hotelera disponible en la Capital.



La acción incluyó actividades interactivas para el público, como un memotest temático sobre atractivos neuquinos y un espacio de chroma donde los visitantes pudieron tomarse fotografías con paisajes emblemáticos de la Provincia como fondo. Además, se entregó material informativo sobre destinos, bodegas y propuestas turísticas.



El mercado chileno es considerado estratégico para la Provincia por su cercanía geográfica y su afinidad con los destinos de la Patagonia. En este contexto, la nueva conexión aérea representa una oportunidad para fortalecer el intercambio turístico entre ambos destinos y seguir posicionando a Neuquén como puerta de entrada a experiencias vinculadas con la naturaleza, la gastronomía y el enoturismo patagónico.



Cuándo estarán activos los vuelos entre Neuquén y Santiago y cuánto costarán

De acuerdo a lo informado por la empresa LATAM Airlines, los vuelos entre ambas ciudades estarán operativos a partir del 29 de marzo de este año. Habrá viajes los días martes, jueves, viernes y domingo y tendrán capacidad para alrededor de 170 pasajeros. La tarifa base costará cerca de $245.000.



“Esta conexión nos abre la puerta a un sinnúmero de destinos”

Gustavo Fernández Capiet, presidente de la empresa NeuquénTur, consideró que “esta conexión nos abre la puerta a un sinnúmero de destinos. Vía Santiago y vía el hub que tiene LATAM, nos va a permitir ir a buscar turistas a otros lugares con otras posibilidades y otras conexiones. Estos vuelos van a duplicar la posibilidad de llegar con una sola escala a la ciudad de Neuquén, donde hoy solamente tenemos la posibilidad vía Ezeiza”.



“Desde NeuquénTur hemos realizado muchísimas acciones en Chile en aras de tener más turismo y más conexión, siempre por tierra. Tener esta conexión aérea es sumar un paso internacional más, por así decirlo. Nos da la oportunidad y la obligación de reconfigurar parte de nuestra estrategia de promoción. Si bien siempre miramos Santiago, hoy tenemos que hacerlo con una mirada mucho más fuerte”, señaló Fernández Capiet.



