Volvió la luz en las zonas Oeste y Noroeste de Neuquén: qué pasó

Una falla en el sistema del transporte de energía provocó que distintos barrios de las zonas Oeste y Noroeste de la ciudad de Neuquén quedaran a oscuras. Desde CALF (Cooperativa Agua, Luz y Fuerza) confirmaron que el servicio se restableció y que todo volvió a la normalidad.

Por qué hubo barrios del Oeste y Noroeste neuquinos sin luz

Minutos después de las 18, a través de las redes sociales CALF había informado que se estaban registrando cortes de luz en sectores del Oeste y Noroeste neuquinos. En el posteo, desde la cooperativa local aseguraban que la interrupción del suministro se debía a una falla en el sistema de transporte, algo ajeno a su red. Asimismo daban cuenta que continuarían informando por la misma vía una vez que el servicio se hubiese restablecido.

El corte afectó a localidades de Neuquén y Río Negro

En diálogo con Mejor Informado, fuentes de CALF indicaron que la falla del transportista dejó sin luz a localidades comprendidas en 134 kilómetros. "Desde Catriel a Plottier", precisaron.

Volvió la luz, volvió la calma

Veinte minutos después del anuncio original, CALF llevó la Buena Nueva a los usuarios de X: "Servicio Normalizado - Zonas Oeste y Noroeste", escribieron desde esa red social.

En el mismo posteo, desde la cooperativa aclararon que, una vez que recibieron el visto bueno del transportista, procedieron a restablecer el servicio en los sectores afectados.