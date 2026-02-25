La Cooperativa CALF comunicó después del mediodía que vecinos de la zona Centro se encontraban afectados por una falla en uno de sus alimentadores de media tensión.

Según precisó la entidad a través de sus canales oficiales, las cuadrillas técnicas fueron desplegadas de inmediato en el sector para detectar el origen del problema y avanzar con las maniobras necesarias.

Luego, se confirmó que la causa estaba vinculada a una obra en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Santa Fe.

Maniobras para aislar la red

Minutos más tarde, a las 12.45, CALF informó que se estaban realizando maniobras sobre la red eléctrica para aislar la falla y restablecer el suministro en las zonas afectadas.

El corte impactó en subestaciones del área céntrica, una de las zonas de mayor demanda eléctrica de la capital provincial.

Reparación de emergencia y servicio restituido

A las 18.11, la cooperativa confirmó que finalizaron las reparaciones de emergencia en la zona aledaña a Juan Bautista Alberdi y Santa Fe.

El inconveniente fue provocado por la rotura de un conductor subterráneo de media tensión, dañado durante una excavación en el marco de una obra civil.

Desde CALF indicaron que se trabajó intensamente para reparar la falla y restablecer el servicio en las subestaciones afectadas, las cuales ya se encuentran nuevamente en funcionamiento.