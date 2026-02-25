¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 25 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Corte de luz en Neuquén

Del apagón a la normalidad: así fueron los trabajos para que vuelva la luz en el centro neuquino

La Cooperativa CALF informó este miércoles que una falla en un alimentador dejó sin suministro eléctrico a vecinos de la zona Centro de Neuquén. El inconveniente se originó por la rotura de un conductor subterráneo.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 19:07
PUBLICIDAD

La Cooperativa CALF comunicó después del mediodía que vecinos de la zona Centro se encontraban afectados por una falla en uno de sus alimentadores de media tensión.

Según precisó la entidad a través de sus canales oficiales, las cuadrillas técnicas fueron desplegadas de inmediato en el sector para detectar el origen del problema y avanzar con las maniobras necesarias.

Luego, se confirmó que la causa estaba vinculada a una obra en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Santa Fe.

Maniobras para aislar la red

Minutos más tarde, a las 12.45, CALF informó que se estaban realizando maniobras sobre la red eléctrica para aislar la falla y restablecer el suministro en las zonas afectadas.

El corte impactó en subestaciones del área céntrica, una de las zonas de mayor demanda eléctrica de la capital provincial.

Reparación de emergencia y servicio restituido

A las 18.11, la cooperativa confirmó que finalizaron las reparaciones de emergencia en la zona aledaña a Juan Bautista Alberdi y Santa Fe.

El inconveniente fue provocado por la rotura de un conductor subterráneo de media tensión, dañado durante una excavación en el marco de una obra civil.

Desde CALF indicaron que se trabajó intensamente para reparar la falla y restablecer el servicio en las subestaciones afectadas, las cuales ya se encuentran nuevamente en funcionamiento.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD