La intensa neblina que cubrió desde la madrugada gran parte del Alto Valle generó una mañana complicada en Neuquén y la región. El fenómeno afectó vuelos en el aeropuerto local, redujo drásticamente la visibilidad en rutas nacionales y obligó a extremar precauciones para circular.

Desde el aeropuerto de Neuquén, el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Bruno Calderón, de la AM550 para el programa “La mañana es de la primera”, reflejaron el escenario de incertidumbre que se vivía entre pasajeros y trabajadores aeronáuticos.

“Un vuelo de Aerolíneas está embarcando, pero en general los vuelos no están saliendo, la neblina es mucha. Está todo demorado”, relató el movilero.

Vuelos demorados y desvíos

Las complicaciones alcanzaron a varios servicios previstos para la mañana. Hubo pasajeros que permanecieron durante horas esperando definiciones y vuelos de Jet Smart provenientes de Aeroparque debieron ser desviados hacia Bariloche por la imposibilidad de aterrizar en Neuquén.

Entre los viajeros afectados también había una numerosa comitiva que se dirige al Mundial y que seguía de cerca cada actualización sobre los embarques.

Uno de los pasajeros explicó que, pese a los retrasos, algunos vuelos comenzaron a moverse lentamente durante la mañana.

“Estamos embarcando y ya despachamos. Uno ya salió, así que es una buena noticia”, señaló.

Se trató del autor de un medio de comunicación que transmitirá desde los estadios de Canadá, México y Estados Unidos.

“Mucha emoción, un lujo poder ir y estar allá", dijo entusiasmado el joven viajero.

Una mañana peligrosa en las rutas

La situación también se trasladó a las rutas de la región, donde la visibilidad quedó reducida en varios tramos. Conductores reportaron circulación lenta y escenas riesgosas por la combinación de niebla y maniobras imprudentes.

Un oyente de la AM550 que viajaba desde Neuquén hacia Senillosa describió preocupación por vehículos circulando sin luces y personas cruzando la ruta en sectores de muy baja visibilidad.

La advertencia volvió a exponer un problema recurrente cada vez que la niebla cubre el Alto Valle: motos difíciles de distinguir entre la bruma, autos sin luces bajas encendidas y maniobras peligrosas en sectores donde apenas se alcanza a ver a pocos metros.

El estado de las rutas y pasos fronterizos

Según el parte difundido este martes por Vialidad Nacional, todas las rutas nacionales de la región permanecían transitables, aunque con extrema precaución.

El organismo informó presencia de niebla sobre la Ruta Nacional 237, desde Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la Ruta 40. Además, equipos trabajaban con riego preventivo en la Ruta 40 Sur.

También se confirmó que los pasos internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado continúan habilitados en sus horarios habituales.

Las autoridades recordaron que sigue siendo obligatoria la portación de cadenas físicas para circular por rutas nacionales durante la temporada invernal y recomendaron reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas ante las condiciones cambiantes del clima.

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