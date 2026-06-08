La semana arrancó con una postal gris y pesada en gran parte de Neuquén y Río Negro. La niebla cubrió rutas, calles y bardas desde la madrugada, mientras el frío volvió a sentirse con fuerza en el Alto Valle y la cordillera.

En algunos sectores, la temperatura cayó por debajo de los 0°C y el amanecer quedó envuelto en una mezcla de humedad, parabrisas congelados y visibilidad reducida. En rutas y accesos, los conductores avanzan con extrema precaución y por momentos, apenas se alcanzan a distinguir las luces de los otros vehículos.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las bajas temperaturas seguirán marcando el inicio de la semana en ciudades como Neuquén, General Roca, Bariloche y Villa La Angostura.

Una mañana gris y silenciosa

En el Alto Valle, el día comenzó con bancos de niebla densos y un frío que se sintió desde temprano. En Roca, la mínima prevista fue de dos grados y durante la mañana el cielo permaneció cubierto por neblina. El panorama fue similar en Neuquén capital, donde el aire helado dominó las primeras horas del lunes.

El movimiento en las calles fue menor al habitual durante el amanecer. En distintos barrios, veredas húmedas y caras completamente tapadas fueron parte de una escena típica de los días más crudos del invierno.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura apenas alcanzará apenas 12°C en el Alto Valle.

El frío no da tregua en la cordillera

En Bariloche y Villa La Angostura el panorama tampoco cambia demasiado. Aunque no se esperan lluvias ni nevadas, las temperaturas seguirán bajas durante toda la jornada.

Bariloche tendrá una máxima de ocho grados y una mínima de cinco, con cielo parcialmente nublado y vientos leves. En Villa La Angostura, el termómetro se moverá entre los cuatro y los ocho grados en un escenario dominado por nubosidad y aire frío.

Rutas complicadas y atención al volante

La combinación de humedad, niebla y bajas temperaturas volvió a encender la atención sobre el estado de las rutas. Durante las primeras horas del día, la visibilidad reducida obligó a disminuir la velocidad en distintos tramos del Alto Valle.

Aunque el SMN no emitió alertas para la región, las condiciones obligan a manejar con precaución, especialmente durante la mañana y la noche, cuando el frío vuelve a intensificarse y la niebla reaparece sobre caminos y zonas rurales.

El arranque de junio dejó una escena que muchos ya sienten instalada: mañanas oscuras, ventanas empañadas y un frío que parece meterse en cada rincón de la región.