A pesar de mantenerse la alerta meteorológica por nevadas en el norte de Neuquén, este lunes feriado todos los tramos se encuentran transitables con precaución y los pasos fronterizos están abiertos.

Vialidad Nacional informó este lunes que todas las rutas de la provincia están transitables, con obligación de cadenas en algunos tramos y con suma precaución.

En cuanto los pasos fronterizos, tanto Pino Hachado como Cardenal Samoré están abiertos para el paso de todos los vehículos.

Cardenal Samoré funciona de 9 a 19 mientras que Pino Hachado de 9 a 18.

Como este lunes se espera que sea el regreso de muchos turistas tras el fin de semana largo, el tránsito puede ser más pesado en algunas zonas por lo cual se recomienda emprender los viajes con tiempo y previamente chequear el estado de las rutas.

Además se espera que haya más controles en las rutas durante el regreso a las localidades de origen esta tarde.