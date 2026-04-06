Un lunes que cambia el panorama

El inicio de la semana trae un giro claro en las condiciones del tiempo en Neuquén. Luego del ingreso de aire frío durante el fin de semana, el cielo se despeja y las temperaturas comienzan a recuperarse de forma gradual.

La jornada se presenta estable, sin precipitaciones y con viento leve, lo que permite una circulación normal en rutas y ciudades de toda la provincia.

Neuquén capital: sol pleno y amplitud térmica

En la ciudad de Neuquén se espera cielo completamente despejado durante todo el día.

Máxima: 21°C

Mínima: 4°C

Viento: sudoeste a 11 km/h durante el día y 9 km/h por la noche

El contraste entre la mañana fresca y la tarde templada marcará una jornada típica de otoño, con buenas condiciones para actividades al aire libre.

Añelo y la zona petrolera: estabilidad durante toda la jornada

Añelo tendrá un lunes sin cambios bruscos, con cielo despejado tanto de día como de noche.

Máxima: 20°C

Mínima: 4°C

Viento: sur a 11 km/h durante el día y este por la noche

Zapala: aire frío, pero con sol asegurado

En el centro de la provincia, Zapala también tendrá cielo despejado durante toda la jornada.

Máxima: 19°C

Mínima: 2°C

Viento: oeste a 14 km/h durante el día y 13 km/h por la noche

Las bajas temperaturas matinales seguirán presentes, aunque con una mejora durante la tarde.

Cordillera: frío temprano y cielo limpio

En San Martín de los Andes y Villa La Angostura el frío será más marcado, pero con buenas condiciones generales.

San Martín de los Andes

Máxima: 16°C

Mínima: 1°C

Viento: leve, entre 7 y 8 km/h

Villa La Angostura

Máxima: 16°C

Mínima: -2°C

Viento: leve, hasta 9 km/h

El cielo mayormente despejado permitirá jornadas claras, con buena visibilidad en rutas y centros urbanos.

Norte neuquino: condiciones estables

En Chos Malal también se consolida la mejora del tiempo:

Máxima: 17°C

Mínima: 3°C

Viento: leve, entre 7 y 8 km/h

Una semana que arranca con buen tiempo

El lunes marca el inicio de una etapa más estable en la provincia, con condiciones que favorecen la circulación, las actividades al aire libre y la organización de la semana.

El ingreso de aire frío dejó mañanas frescas, pero el cielo despejado y el ascenso térmico anticipan días más agradables y previsibles en toda la región.