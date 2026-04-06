El fin de semana largo de Semana Santa dejó un saldo de ocho siniestros viales en distintas rutas de la provincia de Neuquén, en un contexto de fuerte movimiento turístico y mayor caudal de tránsito. Así lo confirmó el comisario inspector César Ferreira, a cargo de la Superintendencia de Seguridad, en diálogo con el programa La Primera Mañana de AM550.

Según detalló, los incidentes se registraron principalmente sobre la Ruta Nacional 237, en sectores como Arroyito, Picún Leufú y Piedra del Águila, y también en la Ruta Nacional 40, en zonas como el corredor de los lagos, Pehuén y el sur neuquino, pasando Villa La Angostura. A pesar de la cantidad de hechos, no hubo víctimas fatales y la mayoría de los casos dejaron únicamente daños materiales. “En comparación con el fin de semana largo anterior, tuvimos un mayor caudal de tránsito, lo que también derivó en un incremento de los siniestros”, explicó el funcionario.

Dos de los ocho episodios estuvieron vinculados a la presencia de animales sueltos sobre la calzada, ambos ocurridos en horario nocturno. En ese sentido, Ferreira recomendó priorizar los viajes durante el día para mejorar la visibilidad y reducir riesgos.

El resto de los siniestros fueron por alcance, en su mayoría asociados a maniobras imprudentes o imprevistas en sectores sinuosos. Uno de los casos se dio en la Ruta 237, donde un vehículo intentó sobrepasar a otros dos, lo que obligó a frenar de manera brusca y terminó en una colisión en cadena. En cuanto a las personas afectadas, hubo dos que debieron ser asistidas tras un choque por alcance en la zona de Piedra del Águila. Presentaban lesiones leves y fueron trasladadas al hospital local; uno de los conductores tenía un corte en la frente.

También se registró un choque frontal cerca de Villa La Angostura. Allí, un vehículo proveniente de Mendoza impactó contra otro que circulaba desde San Martín de los Andes. En este último viajaba una mujer junto a tres menores. De acuerdo a lo informado, la conductora perdió el control al intentar reincorporarse a la ruta, en un tramo sinuoso. A pesar del impacto, no hubo heridos de gravedad y todos fueron asistidos por personal policial, bomberos y el sistema de emergencias.

Por último, desde la Policía se indicó que continúan los controles en rutas, incluyendo operativos específicos por animales sueltos, en coordinación con brigadas rurales, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y responsabilizar a los propietarios.