Vuelve el frío intenso a Neuquén y hay chances de nieve en la Cordillera: así estará el tiempo este sábado

El segundo fin de semana de junio llegará con condiciones más típicas del invierno que del final del otoño en la provincia de Neuquén. El aire frío continuará dominando la región y se esperan temperaturas mínimas cercanas o inferiores a los 0°C en varias localidades. Además, la Cordillera seguirá bajo condiciones propicias para precipitaciones de lluvia y nieve.

Neuquén capital: frío, nubes y una máxima que no supera los 10°C

En la capital provincial se prevé una jornada fresca a fría, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. La temperatura mínima rondará los -2°C durante la madrugada y la máxima alcanzará cerca de los 9°C. Los vientos serán débiles a moderados y no se esperan fenómenos significativos.

Zapala: posibilidad de nevadas y temperaturas bajo cero

La ciudad del centro neuquino tendrá uno de los escenarios más fríos de la provincia. El SMN prevé condiciones favorables para precipitaciones invernales, con probabilidad de nevadas y una mínima cercana a los -4°C. La máxima apenas alcanzaría los 3°C, acompañada por viento del sector sur.

Chos Malal: mañana muy fría y tarde con algo más de sol

En el Norte neuquino se espera un comienzo de jornada con heladas y temperaturas bajo cero. Con el correr de las horas podrían registrarse mejoras temporarias en la nubosidad, aunque el ambiente seguirá frío. Las máximas se ubicarían entre los 8°C y 10°C.

San Martín de los Andes: lluvias y nieve en sectores altos

La localidad cordillerana continuará bajo influencia de aire húmedo proveniente del Pacífico. Se esperan precipitaciones durante gran parte del sábado, con lluvias en zonas urbanas y nevadas en cotas más elevadas. Las temperaturas oscilarán entre 0°C y 6°C.

Villa La Angostura: jornada invernal con nieve en la montaña

Villa La Angostura tendrá un sábado plenamente invernal. El pronóstico indica cielo cubierto, ambiente frío y probabilidad de precipitaciones. En los sectores de montaña se esperan nevadas que podrían acumular algunos centímetros, favoreciendo las condiciones para los centros de esquí de la región.

Desde el SMN recomiendan mantenerse informados sobre eventuales alertas meteorológicas, especialmente en rutas de montaña donde las condiciones pueden variar rápidamente debido a la presencia de nieve, hielo y baja visibilidad.