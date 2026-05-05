La moda en denim para el otoño invierno 2026 en Argentina presenta una diversidad de estilos que se adaptan a todos los gustos y ocasiones. La temporada combina la funcionalidad con un equilibrio entre siluetas clásicas y propuestas innovadoras, asegurando que los jeans sigan siendo un básico imprescindible en cualquier armario.

Entre las tendencias que continúan ganando protagonismo están los jeans largos con dobladillo ancho, que aportan un toque majestuoso y elegante. Esta moda, que comenzó a consolidarse de a poco, se mantiene vigente para quienes buscan destacar con un estilo sofisticado durante los meses más fríos.

El jean marca la tendencia de este otoño invierno

Por otro lado, los jeans recortados ofrecen una opción ideal para quienes quieren resaltar sus zapatos favoritos. Estos pantalones acampanados cortos permiten lucir calzados destacados, añadiendo un aire fresco y moderno a cualquier conjunto.

Los jeans de pierna ancha, inspirados en la moda de los años 90, siguen siendo tendencia. Su comodidad y capacidad para crear outfits casuales y elegantes los convierten en una elección segura para esta temporada.

También regresan con fuerza los jeans acampanados, que evocan la elegancia atemporal de los pantalones oxford y aportan un estilo retro reinventado para la actualidad. Esta silueta icónica de los años 70 vuelve a marcar presencia en las calles y pasarelas.

Los jeans cargos se consolidan como un básico urbano con su diseño holgado y bolsillos llamativos, heredados de la era Y2K. Este estilo es perfecto para quienes buscan un look desenfadado y con personalidad.

En cuanto a la cintura, los jeans de tiro bajo regresan para ofrecer un juego interesante con las proporciones del cuerpo, desplazando temporalmente a los modelos de cintura alta. Combínalos con prendas como suéteres oversized o blusas ajustadas para un look juvenil y actual.

Los jeans rectos mantienen su lugar como una opción versátil y atemporal, adecuada para cualquier ocasión, desde eventos casuales hasta reuniones más formales, gracias a su corte clásico que nunca pasa de moda.

Las claves que definen esta temporada incluyen un balance entre siluetas estructuradas y cómodas, con una evolución desde el wide leg extremo hacia cortes rectos, barrel y bootcut. Los lavados oscuros, el tiro medio-bajo y la influencia vintage de los años 2000 son elementos esenciales que marcan la pauta.

En cuanto a los detalles decorativos, destacan los jeans que se convierten en el centro de atención por sus aplicaciones de pedrería, bordados florales, tachuelas y acabados plateados. Además, los modelos wide leg y baggy continúan siendo protagonistas, aportando comodidad y modernidad.

Los estilos oxford o flair regresan con fuerza para estilizar la figura y crear un efecto reloj de arena. En cuanto a los tonos, el denim oscuro y el llamado "Retro Blue" aportan un aire nostálgico y sofisticado, mientras que los acabados destroyed siguen presentes para quienes prefieren un look más urbano y atrevido.