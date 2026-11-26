El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una seguidilla de días cálidos, con máximas de hasta 34 °C y sin precipitaciones previstas hasta el lunes.

Así lo indica el parte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa una semana con temperaturas en ascenso y cielo mayormente despejado.

El pronóstico día por día

Jueves 26: la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores comenzará con una mínima estimada en 13 °C y alcanzará los 26 °C por la tarde. El cielo pasará de parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche, con vientos de entre 20 y 26 km/h y sin probabilidad de lluvias.

Viernes 27: se espera un ascenso de la temperatura, con valores de entre 17 °C y 31 °C . El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y mayormente nublado en la tarde y la noche. Las ráfagas podrían alcanzar los 23 km/h .

se espera un ascenso de la temperatura, con valores de entre . El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y mayormente nublado en la tarde y la noche. Las ráfagas podrían alcanzar los . Sábado 28: tendrá una mínima de 19 °C y una máxima de 33 °C . Predominará el cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias.

tendrá una mínima de y una máxima de . Predominará el cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias. Domingo 29: sería el día más caluroso del período, con temperaturas de entre 22 °C y 34 °C . El cielo estará entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias.

sería el día más caluroso del período, con temperaturas de entre . El cielo estará entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias. Lunes 30: continuará la estabilidad, con registros previstos entre 23 °C y 33 °C . El SMN anticipa cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte.

continuará la estabilidad, con registros previstos entre . El SMN anticipa cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte. Martes 1 de diciembre: la máxima bajaría a 30 °C , con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% durante la madrugada.

la máxima bajaría a , con una probabilidad de precipitaciones de entre durante la madrugada. Miércoles 2: el alivio térmico llegaría con una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Para ese día, el parte prevé nubosidad variable y una baja chance de lluvias durante la madrugada.

En la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires también habrá condiciones agradables durante la jornada, con gran presencia del sol en el sector sur y nubosidad parcial en el norte y oeste.

Mañana las condiciones serán similares en la mañana, mientras que a la tarde el cielo estará parcialmente nublado en todo el territorio bonaerense. Apenas se registrarán chaparrones en el suroeste a la noche.

Sin embargo, el fin de semana contará con condiciones diferentes e inestables. Si bien en la madrugada y la mañana del sábado y el domingo tendrá algunas nubes y sol, en el segundo tramo de cada día se esperan tormentas aisladas en el suroeste de la provincia.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que el oeste del país contará con lluvias y actividad eléctrica durante todo el día.

Las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas. Esas alertas refieren a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Las recomendaciones oficiales son:

Evitá salir .

. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

A su vez, en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto a las Islas Malvinas, rige una alerta amarilla por fuertes vientos.

Ante este escenario, se solicita mantenerse a resguardo, retirar o asegurar cualquier objeto que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Tampoco hay que refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y hay que tener precaución al conducir.