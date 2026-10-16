El fallecimiento de Fernando Confessore generó muestras de pesar en el ámbito de la meteorología y el periodismo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo en el que trabajó entre 1992 y 1994, despidió al meteorólogo de TN y eltrece con un mensaje publicado en sus redes sociales.

El comunicado del Servicio Meteorológico Nacional tras la muerte de Confessore

“Desde el Servicio Meteorológico Nacional lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Confessore, reconocido por su trayectoria en la comunicación y divulgación meteorológica en nuestro país. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”, expresaron desde el organismo.

El comunicado del Servicio Meteorológico Nacional para despedir a Fernando Confessore - Foto: Captura redes sociales

Confessore tenía 58 años y falleció durante la madrugada de este viernes a causa de un paro cardíaco. A lo largo de su trayectoria, se destacó por acercar la información meteorológica al público a través de los medios de comunicación, una tarea que contribuyó a que los pronósticos y los fenómenos del tiempo formaran parte de la información cotidiana de miles de personas.

Su paso por el SMN, entre 1992 y 1994, formó parte de un recorrido profesional que continuó en la comunicación y la divulgación meteorológica en la televisión argentina desde las mencionadas señales de la empresa Artear.

El mensaje del SMN se sumó a las distintas expresiones de despedida tras conocerse la noticia de la muerte de Confessore, en reconocimiento a su labor y al aporte que realizó para comunicar el tiempo y sus efectos en la vida diaria de millones de personas.