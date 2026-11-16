Para este lunes 16 de noviembre se espera un clima parcialmente nublado, con ráfagas fuertes de viento y una temperatura que comenzará a descender a lo largo de la semana.

Se esperan temperaturas templadas en el Alto Valle y el norte neuquino, mientras que en la zona cordillerana habrá mayor nubosidad y probabilidad de precipitaciones.

En Neuquén capital, la jornada tendrá una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 14°C. Se espera cielo mayormente nublado, con viento del oeste y sudoeste, que podría intensificarse durante la tarde con ráfagas de hasta 62km/h.

En Zapala, la máxima rondará los 21°C y la mínima será de 9°C. El cielo estará mayormente nublado y se esperan vientos del noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h.

Por su parte, San Martín de los Andes tendrá una jornada más fresca, con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 9°C. Se prevén lluvias débiles y aisladas, acompañadas por viento del oeste.

En Chos Malal, la temperatura máxima llegará a los 23°C, mientras que la mínima será de 8°C. Se espera nubosidad variable y una tarde ventosa, con posibilidad de tormentas aisladas y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

El inicio de semana estará marcado por las diferencias de temperatura y las condiciones de viento en distintos puntos de la provincia, con mayor inestabilidad en la región cordillerana y sectores del norte neuquino.