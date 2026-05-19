El Mercado Concentrador del Neuquén realizará una nueva edición de venta directa de productos regionales del Norte Neuquino los próximos jueves 21 y viernes 22 de mayo, en una propuesta impulsada junto a CORDECC para acercar alimentos típicos de la región a precios promocionales.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán adquirir chivitos criollos con Denominación de Origen del Norte Neuquino, además de corderos y escabeches artesanales elaborados por productores locales. La atención será de 13 a 17 horas en el predio del Mercado Concentrador.

El chivito criollo con Denominación de Origen tendrá un valor de $160 mil por unidad.

Según se informó, el valor del chivito criollo será de $160.000 por unidad, con un peso aproximado de entre 12 y 14 kilos. En tanto, los corderos del Norte Neuquino costarán $170.000 y los frascos de escabeche artesanal de chivo y ajo tendrán un precio de $15.000.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fortalecer el trabajo de las familias crianceras y promover el consumo de productos regionales con certificación de origen y trazabilidad garantizada. Además, remarcaron que las compras podrán abonarse mediante tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias.

Los pedidos anticipados podrán realizarse a través de Cordecc y retirarse durante los días de venta en el Mercado Concentrador, aunque también habrá atención abierta al público en general.