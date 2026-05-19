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Producción regional y sabor patagónico

Vuelven los famosos chivitos del Norte Neuquino y hay furor por los precios y la calidad: cuánto valen y dónde se compra

El Mercado Concentrador del Neuquén realizará una nueva edición de venta directa de productos regionales del Norte Neuquino los próximos jueves 21 y viernes 22 de mayo.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 09:23
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Productores del Norte Neuquino volverán a ofrecer chivitos criollos en el Mercado Concentrador de Neuquén.

El Mercado Concentrador del Neuquén realizará una nueva edición de venta directa de productos regionales del Norte Neuquino los próximos jueves 21 y viernes 22 de mayo, en una propuesta impulsada junto a CORDECC para acercar alimentos típicos de la región a precios promocionales.

Durante ambas jornadas, los vecinos podrán adquirir chivitos criollos con Denominación de Origen del Norte Neuquino, además de corderos y escabeches artesanales elaborados por productores locales. La atención será de 13 a 17 horas en el predio del Mercado Concentrador.

El chivito criollo con Denominación de Origen tendrá un valor de $160 mil por unidad.

Según se informó, el valor del chivito criollo será de $160.000 por unidad, con un peso aproximado de entre 12 y 14 kilos. En tanto, los corderos del Norte Neuquino costarán $170.000 y los frascos de escabeche artesanal de chivo y ajo tendrán un precio de $15.000.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fortalecer el trabajo de las familias crianceras y promover el consumo de productos regionales con certificación de origen y trazabilidad garantizada. Además, remarcaron que las compras podrán abonarse mediante tarjeta de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias.

Los pedidos anticipados podrán realizarse a través de Cordecc y retirarse durante los días de venta en el Mercado Concentrador, aunque también habrá atención abierta al público en general.

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