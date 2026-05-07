Río Negro puso en marcha el primer plan habitacional completamente inclusivo de su historia. Se trata de “Construir Inclusión”, una iniciativa destinada exclusivamente a familias con integrantes con discapacidad, que proyecta la construcción de 100 viviendas adaptadas desde su origen y ya abrió la inscripción en toda la provincia.
El anuncio generó fuerte repercusión apenas se habilitó el registro. En delegaciones del IPPV y a través de internet comenzaron a multiplicarse las consultas de familias que hace años esperan una solución habitacional acorde a sus necesidades.
La diferencia con otros planes es total. No se trata de un cupo dentro de un barrio común, sino de un programa pensado íntegramente para garantizar accesibilidad, autonomía y mejores condiciones de vida.
Las viviendas estarán preparadas con diseño universal, lo que significa que podrán ser utilizadas por personas con movilidad reducida sin necesidad de reformas posteriores. Rampas, circulación adaptada y espacios accesibles forman parte del esquema desde el inicio.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el proyecto marca un antes y un después en materia de derechos e inclusión real. Además, destacaron que las obras se realizarán con fondos rionegrinos y mano de obra local.
La iniciativa es coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones vinculadas a discapacidad, que tendrán participación directa en el proceso de implementación y seguimiento. Para acceder al programa, los interesados deberán ser mayores de edad, tener Certificado Único de Discapacidad vigente, acreditar residencia en Río Negro y no poseer vivienda propia.
Las personas interesadas pueden completar el trámite de forma digital a través del siguiente enlace: https://ippv.rionegro.gov.ar/formulario-de-inscripcion-construir-inclusion o bien acercarse a la delegación más cercana para recibir asistencia personalizada durante el proceso.