El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial con reconocimiento nacional que acredita la discapacidad de una persona en Argentina. Este certificado funciona como una llave fundamental para acceder a beneficios contemplados en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, que incluyen cobertura total en tratamientos médicos, transporte gratuito y asignaciones familiares específicas.

Para iniciar el trámite, el primer paso es realizar una consulta personalizada a través de la plataforma oficial Mi Argentina. En este sitio, el solicitante debe completar un cuestionario que considera distintos aspectos de su condición de salud. A partir de esta información, el sistema genera una hoja de ruta con los centros de atención recomendados y la documentación médica necesaria para avanzar en el proceso.

Documentación requerida

Es indispensable contar con certificados y estudios médicos que confirmen la discapacidad para poder solicitar el CUD. Una vez reunida toda la documentación requerida, el solicitante debe gestionar un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente a su jurisdicción. En muchas localidades, este trámite puede iniciarse de manera digital, facilitando el acceso.

El día asignado, el interesado o su representante legal debe presentarse ante un equipo interdisciplinario que analiza no solo la patología médica, sino también las barreras sociales y el entorno del individuo. Este análisis integral es determinante para la emisión del certificado.

Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad en Argentina

Cuando la Junta Evaluadora aprueba la solicitud, el Certificado Único de Discapacidad puede retirarse en formato físico o consultarse digitalmente a través de la aplicación Mi Argentina. Una novedad importante es que los certificados emitidos tras las recientes actualizaciones ya no tienen una fecha de vencimiento fija, eliminando la necesidad de renovaciones constantes para quienes presentan condiciones crónicas o irreversibles.

Este certificado tiene validez en todo el territorio nacional y su obtención es un derecho gratuito y voluntario. Garantiza la equidad en el acceso a la salud y favorece la integración social de las personas con discapacidad en Argentina.