Más de 40 pingüinos de Magallanes ya tienen nuevo hogar en Río Negro. Los animales llegaron al Bioparque Bubalcó, ubicado entre las localidades de General Roca y Allen, después del cierre definitivo del Aquarium de Mar del Plata, donde habían vivido bajo cuidado humano. Ahora atraviesan un período de adaptación en un recinto construido especialmente para ellos.

La llegada no fue sencilla. Durante meses, el equipo de Bubalcó trabajó para levantar desde cero la infraestructura necesaria, con un espacio adecuado para los pingüinos, sectores para almacenar el pescado con el que se alimentan y condiciones para su manejo cotidiano y atención veterinaria. El operativo contó además con la participación de organismos de fauna y empresas que colaboraron con materiales, maquinaria y servicios.

Los pingüinos no pueden volver al mar. Al haber nacido y sido criados bajo cuidado humano, no cuentan con las condiciones necesarias para sobrevivir por sus propios medios: no tienen experiencia para cazar ni defenderse y, además, su historia sanitaria impide pensar en una liberación. Por eso, necesitan un lugar que reproduzca determinadas condiciones de su ambiente y les permita vivir bajo atención permanente.

El vínculo entre ambos lugares comenzó cuando el propio equipo del Aquarium buscó un destino para los ejemplares que todavía permanecían allí después del cierre. Un biólogo especializado viajó hasta Bubalcó para evaluar las instalaciones y determinar si el bioparque rionegrino podía recibirlos. Luego de ese análisis se definieron las características del nuevo recinto y, finalmente, el Juzgado Comercial N.º 20, que interviene en el proceso de quiebra de la empresa que operaba el Aquarium, dispuso la donación de los animales.

No es la primera vez que Bubalcó recibe animales provenientes de Mar del Plata. Hace poco más de un año había incorporado aves que también vivían en el Aquarium, entre ellas ibis sagrado, turacos y guacamayos militares y rojos. Algunos de esos ejemplares ya forman parte de programas de reproducción, dentro de una tarea que el bioparque sostiene desde hace décadas con animales que no pueden regresar a la naturaleza.

Detrás de la llegada de los pingüinos también aparece un desafío que no termina con el traslado: mantenerlos durante toda su vida requiere un presupuesto permanente para alimentos, controles veterinarios, infraestructura y cuidados. Por eso, Bubalcó solicitó la colaboración de quienes quieran aportar dinero, pescado, materiales, equipamiento o maquinaria. Los pingüinos recién comienzan su adaptación en el Alto Valle y, por el momento, todavía no hay una fecha definida para que el público pueda visitarlos.