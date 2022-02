Se conoció el motivo de muerte de los 10 pingüinos de Chubut

Este martes se conocieron imágenes de diez pingüinos que aparecieron muertos en Playa Unión, Chubut. En un primer momento el hecho generó preocupación porque uno de los pingüinos tenía un plástico envuelto en el cuello, pero este miércoles se supo qué sucedió con estos animales.

Ariel Jones, subdirector Fauna del Chubut, contó en AM 550 que el común denominador de todos los ejemplares encontrados muertos era el estado corporal que tenían. Además, analizaron la época en la que se produzco el hallazgo, ya que son ejemplares jóvenes que comienzan la migración del Cono Sur al límite norte, en las costas del sur de Brasil.

"Era bastante malo, no era ideal para iniciar la migración, sobre todo por la distancia que tienen que recorrer que son más de 3 mil kilómetros", aseguró en Mejor Informado Radio.

"No todos logran el objetivo de llegar a la costa, muchos mueren en el transcurso pero es por causas naturales. Pueden haber incidentes pero en este caso se dio que es la época y el mal estado de los pichones".

Respecto al ejemplar con un cabo envuelto en el cuello, aseguró que "no nos atrevemos a decir que ese cabo verde sea el causante directo, sí hay accidentes de pesca pero no me atrevo a decir eso porque ese pingüino también tenia un estado corporal muy deteriorado".

Sin embargo, no dejó de resaltar que el problema de los plásticos es "un problema que toma cada vez mayor dimensión, sobre todo de plásticos en los cuellos, más que nada en lobos marinos, que en algunos casos son desechos pesqueros".