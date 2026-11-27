El municipio de Bariloche no tiene la caja suficiente para pagar el aguinaldo completo antes de Navidad y Walter Cortés decidió patear una parte de la obligación salarial hasta enero. La resolución 3921-I-2026 estableció que los trabajadores cobrarán el primer tramo el 23 de diciembre y deberán esperar hasta el 12 de enero de 2027 para recibir el resto. La medida alcanza a unos 2.000 agentes, entre empleados de planta, contratados y personal político, y deja al descubierto un problema que el Ejecutivo ya no puede disimular: las cuentas municipales están bajo presión.

La explicación oficial apunta directamente al Concejo Municipal. Desde el gobierno de Cortés sostienen que la falta de aprobación de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria de 2026 impidió actualizar el módulo fiscal, que permanece con valores de julio de 2025. Según el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, esa situación, sumada a una menor recaudación por el pago de tasas, condicionó la disponibilidad de recursos. En otras palabras, el intendente responsabiliza a los concejales por no haber aprobado la herramienta que, según su administración, necesitaba para fortalecer los ingresos.

Sin embargo, los números muestran la dimensión del problema. Durante octubre, la Municipalidad recaudó $6.031 millones por tasas y tributos propios, frente a los $7.885 millones que había ingresado en septiembre. La diferencia es de $1.854 millones, una caída mensual del 23,8%. No se trata de una cifra menor para una administración que debe afrontar salarios, aguinaldos, servicios, contratos y obras públicas. La recaudación cayó y el Ejecutivo eligió trasladar parte de las consecuencias a los bolsillos de sus propios trabajadores.

Pero el conflicto no empezó con esta resolución. El gobierno municipal había advertido meses atrás sobre las dificultades que podía tener para afrontar los compromisos salariales de fin de año. En septiembre intentó conseguir en el Concejo una actualización del módulo fiscal, pero la iniciativa no prosperó. Ahora, con el aguinaldo dividido, la discusión política dejó de ser una pelea técnica por una ordenanza y se convirtió en un problema concreto para miles de familias.

Del otro lado, la oposición cuestiona que Cortés pretenda explicar todas las dificultades financieras por la falta de aprobación de la tarifaria. La concejal Julieta Wallace sostuvo que existe un problema de gestión y recordó que el Ejecutivo tuvo oportunidades para impulsar el tratamiento de sus proyectos. También cuestionó el intento de aplicar aumentos tributarios que consideró excesivos. Así, mientras el intendente apunta contra el Concejo, sus adversarios le devuelven la responsabilidad y ponen bajo la lupa la manera en que administra los recursos municipales.

Y si la explicación oficial ya generaba ruido, la reacción del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) terminó de encender el conflicto. Después de una asamblea, el gremio rechazó el pago fraccionado, se declaró en estado de alerta y movilización permanente y le dio 48 horas al Ejecutivo para responder a sus reclamos. Además de exigir que el aguinaldo se pague en tiempo y forma, mantiene el pedido de un bono de fin de año de $800.000, reclama pases a planta permanente y exige el cese de situaciones de maltrato laboral. También anunció una movilización hacia el Centro Cívico.

La decisión de Cortés también deja en suspenso el reclamo de ese bono extraordinario. Desde Hacienda ya dan por descartado que el municipio pueda afrontar el pedido gremial de $800.000, mientras intenta garantizar el pago de los salarios y sostener la continuidad de las obras. La paradoja es evidente: los trabajadores que todos los meses sostienen el funcionamiento de la estructura municipal deberán aceptar que una parte de su aguinaldo quede para después de las fiestas, mientras el Ejecutivo busca cómo ordenar una caja que no le alcanza.

Ahora, la atención se traslada nuevamente al Concejo. Lerra espera que avance el proyecto de Fiscal y Tarifaria para 2027, que contempla llevar el módulo fiscal a $483, un incremento del 29,5% respecto del valor actual. Antes deberá realizarse la audiencia pública prevista para el 4 de diciembre.