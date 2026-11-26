Después de medio siglo de incertidumbre, los restos identificados de Mara Salto volverán a Cipolletti, la ciudad donde nació y de la que fue arrancada cuando tenía apenas 20 años. El fragmento óseo recuperado en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, será trasladado para recibir sepultura en el mausoleo familiar del cementerio local, junto a sus padres, Julio Dante Salto, exintendente de la ciudad, y Margarita Segovia, y su hermano y exintendente Julio Rodolfo "Rudy". El regreso tendrá dos momentos: una jornada de memoria el 8 de diciembre y la sepultura prevista para el día siguiente, a las 10.

La noticia se conoció el 20 de octubre, cuando se confirmó la identificación de María Luisa Salto, conocida como Mara o Marita. En aquel momento, su familia conoció el destino de la joven desaparecida durante la última dictadura militar. Ahora, la historia tiene un nuevo capítulo: después de 50 años sin saber dónde estaba, una parte de sus restos llegará a Cipolletti para descansar junto a los de su familia.

Mara nació el 8 de diciembre de 1955 en Cipolletti. Tenía 20 años cuando fue secuestrada en Córdoba, el 28 de julio de 1976. Estudiaba Medicina, cursaba tercer año y tenía una activa participación política en la universidad. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), estaba vinculada a Montoneros y presidía el Centro de Estudiantes.

La confirmación llegó a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que recuperó fragmentos óseos en los alrededores de La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la dictadura. Entre esos restos fue identificado un astrágalo izquierdo, un pequeño hueso del tobillo que permitió establecer que pertenecía a Mara. En octubre de 2026, el juez federal Hugo Vaca Narvaja comunicó a la familia el resultado de la identificación.

El hallazgo también permitió reconstruir una parte del mecanismo de ocultamiento utilizado por la dictadura. En 1979, ante la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, los represores retiraron restos de las fosas clandestinas mediante maquinaria pesada para borrar las pruebas de los crímenes. Sin embargo, algunos fragmentos permanecieron en el terreno y pudieron ser recuperados muchos años después. Uno de ellos fue el que permitió identificar a la joven cipoleña. Y por eso no pudieron ser hallados más restos de la joven cipoleña.

El regreso tiene, además, un profundo significado para la historia familiar y política de la ciudad. Mara era hija de Julio Dante Salto, quien fue intendente de Cipolletti y por el cual surgió una gesta local conocida como el Cipoletazo. y hermana de Julio Rodolfo "Rudy", que también ocupó ese cargo. En el mausoleo familiar descansan sus seres queridos y ahora también tendrá allí un lugar el fragmento de sus restos que pudo ser identificado.

La despedida tendrá una coincidencia cargada de significado: el 8 de diciembre, cuando se realice una jornada de memoria en la plaza San Martín, Mara habría cumplido 71 años. Un día después, a las 10, sus restos serán depositados en el cementerio de Cipolletti. La joven que fue secuestrada en Córdoba y desaparecida durante medio siglo volverá así a la ciudad que la vio nacer. No es posible reparar los años robados ni recuperar la vida que le arrebataron, pero su familia tendrá finalmente un lugar donde llevar flores, recordarla y despedirla. Después de 50 años, Mara Salto vuelve a Cipolletti.