Cortés salió a defender a Grau tras el escándalo por sus dichos sobre Videla en Bariloche

Walter Cortés decidió cerrar filas detrás de Adrián Grau y salió a defenderlo después del escándalo que sacudió la jura de los convencionales constituyentes de Bariloche. El intendente sostuvo que apartarlo significaría desconocer la voluntad de los vecinos que lo eligieron, aunque el representante de Estamos Haciendo Bariloche quedó en el centro de una fuerte polémica por publicaciones con expresiones negacionistas y apologistas de Jorge Rafael Videla. Mientras reclama consensos para reformar la Carta Orgánica, el mandatario eligió respaldar políticamente a un convencional que convirtió el primer acto institucional en una escena de repudio, insultos y provocaciones.

La defensa del jefe comunal no dejó demasiado margen para las interpretaciones. "Lo votó la gente y hay que respetar lo que los vecinos han elegido", planteó al ser consultado sobre la posibilidad de modificar la representación de Grau. El argumento de Cortés se apoya en la legitimidad electoral: el convencional obtuvo una banca y, desde su mirada, no puede ser desplazado por la presión de quienes cuestionan sus posiciones. Sin embargo, el debate tiene otra dimensión que el intendente evitó abordar: una cosa es respetar el resultado de las urnas y otra muy distinta es avalar las expresiones que se le atribuyen a un representante público.

El antecedente es demasiado fuerte para reducirlo a una simple diferencia política. Cuando Grau fue llamado para recibir su diploma y prestar juramento, parte del público comenzó a cantar "fueron 30 mil", en referencia a las víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura. La reacción estuvo vinculada con publicaciones en las redes sociales del convencional, entre ellas una frase reivindicatoria a la violencia represiva: "A Videla le faltaron algunos". Grau respondió a los cuestionamientos levantando el dedo mayor hacia los presentes y el episodio terminó de instalarlo en el centro de una tormenta política que todavía no se apaga.

Pero Cortés intentó correr la discusión hacia otro terreno. El intendente pidió levantar la mirada y no quedar atrapados en "las cosas chicas ni en las agresiones". También reclamó que los representantes políticos concentren sus esfuerzos en construir una Carta Orgánica que sirva para las próximas dos décadas. Según explicó, sus convencionales llevarán propuestas propias, pero espera que los demás espacios también participen. Reconoció que alcanzar los 15 votos será complicado y advirtió sobre el riesgo de que las disputas partidarias terminen contaminando el trabajo constituyente.

En ese planteo apareció otra de las definiciones más llamativas del intendente. Cortés cuestionó la dimensión pública que tomó el escándalo y preguntó cuántos habitantes de Bariloche habían visto realmente las publicaciones y las repercusiones mediáticas. Mencionó cifras de dos mil o tres mil personas frente a una ciudad de aproximadamente 180.000 habitantes. La comparación buscó relativizar el alcance de la controversia, aunque el problema excede ampliamente la cantidad de personas que leyeron una noticia: Grau fue cuestionado durante una ceremonia institucional y por expresiones relacionadas con uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

La posición del intendente también deja una contradicción política difícil de disimular. Cortés reclama consensos y asegura que la Convención no debe convertirse en un escenario de disputas partidarias, pero al mismo tiempo ofrece un respaldo cerrado a uno de sus integrantes más cuestionados. El oficialismo cuenta con ocho de las quince bancas y tiene una oportunidad decisiva para imprimirle su sello a la reforma.